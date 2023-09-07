Премию «Тіл жанашыры» вручили карагандинцам за вклад в развитие госязыка

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – За вклад в развитие государственного языка в Караганде вручили премию акима области «Тіл жанашыры». Эта награда присуждается уже на протяжении 11 лет. В этом году за победу в конкурсе боролись 35 знатоков языка, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Конкурс проводился по восьми номинациям среди представителей интеллигенции, общественных деятелей, бизнеса и СМИ, государственных и гражданских служащих; представителей разных национальностей, свободно владеющих госязыком; молодых людей, знающих три языка.

Лауреатами премии акима Карагандинской области «Тіл жанашыры» стали

главная номинация «Тіл майталманы» – директор ЧП «Центр обучения языкам Карагандинской области», член Международной ассоциации преподавателей казахского языка Алмагүл Игенова;

«Мемлекеттік тіл – мемлекеттік қызметте» – главный специалист отдела культуры, развития языков, физического воспитания и спорта Шетского района Гүлзада Махмұтова;

«Тіл жаршысы» – заместитель главного редактора информационного агентства Life09 Айсұлтан Жақыпов;

«Үздік телехабар» – шеф-редактор телеканала Saryarqa Гүлбақша Ақажанова;

«Тіл білгірі» – преподаватель казахского языка, заместитель директора по воспитательной работе гимназии им. К. Сатпаева Ольга Тим;

«Жас полиглот» – учитель иностранного языка лицея № 9 г. Темиртау Данияр Жанабаев;

- «Мемлекеттік тіл бизнесте» – руководитель научно-образовательного центра BioHumusKZ Арайлым Серікбай;

- «Үздік оқытушы» – преподаватель Центра обучения языкам г. Сарани Динара Жупенова.

Победительница в номинации «Тіл білгірі» Ольга Тим не только преподает в школе, она также руководит клубом «Мәміле» при карагандинском Доме дружбы.

«Такие конкурсы дают мотивацию для дальнейшего развития. Если говорить об интересе к языку, то я вижу, что он растёт. В нашем клубе «Мәміле» сейчас занимаются 37 человек – представителей разных этносов и профессий», – рассказала Ольга Тим.

Лауреатов премии в День языков народа Казахстана поздравил заместитель акима области Бауыржан Асанов.

«Праздник, организованный в день рождения учителя нации, основоположника казахского языка Ахмета Байтурсынулы, является важным событием для нашей страны. У нас создаются максимальные условия для развития родного языка представителей всех этносов. Количество детсадов и школ, осуществляющих обучение на казахском языке, увеличивается с каждым годом. Мне хотелось бы выразить благодарность людям, которые усердно работают над реализацией языковой политики в нашей области, в том числе по расширению сферы использования госязыка», - отметил Бауыржан Асанов.

Премия акима области «Тіл жанашыры» вручается ежегодно с 2012 года на торжественном мероприятии, посвященном Дню языков народа Казахстана. За годы существования премии награждено более 400 человек.