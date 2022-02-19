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Премию «Народный любимец» вручили в Нур-Султане

19 Февраля 2022 17:41
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Премию «Народный любимец» вручили в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В столице состоялась торжественная церемония награждения лауреатов премии «Народный любимец», передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Мы снова рады всех приветствовать на нашем мероприятии. В этот раз мы проводим церемонию награждения уже в 11-ый раз. Рад видеть на премии всех моих друзей, которые поддерживают меня. Всех поздравляю», - сказал основатель премии Галым Байтук, открывая церемонию награждения.

Премия «Лучший спортсмен года» досталась победителю Паралимпийских игр в Токио-2021 Давиду Дегтяреву.

В номинации «Лучший педагог года» победила преподаватель столичной школы-лицея № 89 Алтынай Садвакасова.

Победителем в номинации «Лучший врач года» стал известный казахстанский кардиохирург, председатель корпоративного фонда University Medical Center Юрий Пя.

Почетная премия «Лучший парламентарий года» досталась депутату Мажилиса Едилю Жанбыршину.

Премии в номинации «Лучший телеведущий года» достались Акбопе Танирберген и Динаре Сатжан.

Обладателем премии в номинации «Лидер блогосферы года» стал Илья Мынжасаров.

В номинации «Храброе сердце» победителем был посмертно избран солдат Раджан Батырканов, совершивший героический подвиг и погибший на таджико-афганской границе в 1994 году.

Лауреатом почетной премии «Золотая эпоха» стал выдающийся казахский и советский актер Нуржуман Ихтымбаев.

Победа в номинации «Успех и развитие» досталась Евразийскому национальному университету им. Л.Н. Гумилева.

Почетная премия « Культурное наследие» вручена предпринимательнице, основателю Дома авторского дизайна «Алтын Орда» Ырзе Турсынзада.

Победителем в номинации «Ұлттық дипломатияны дамытуға қосқан үлесі үшін» стал казахстанский государственный деятель Багдад Амиреев.

«Лучшим предпринимателем года» стал генеральный директор ТОО «Имсталькон-Темиртау» Иван Георгиади.

Почетная премия «Лучший социальный бизнес года» присуждена Сети супермаркетов «Семейный» города Петропавловска.

В номинации «Жылдың үздік әлеуметтік жұмысы» победило ТОО «Жан арай жем».

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Бахыт Кусаинов.

В почетной номинации «Проект года» решением организаторов премии признан Сериал «ГОК».

Почетной наградой «Премия имени Салтанат Рахимбековой» награждена Международная академия экологии (МАЭ) - ведущая некоммерческая организация на рынке развития индустрии экологически чистой продукции, услуг и процессов.

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#Нур-Султан   #Общество  
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Автор:

Азамат Сыздыкбаев

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