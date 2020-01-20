Премию «Digital Almaty Awards» впервые вручат лучшим компаниям Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международный форум «Digital Almaty: цифровое будущее глобальной экономики» состоится 31 января 2020 года в Алматы, передает корреспондент МИА»Казинформ».

Участие в работе международного форума примут главы правительств стран-участниц ЕАЭС, политические лидеры, ведущие CEO, международные эксперты в сфере информационных технологий. Главной темой для дискуссий станет обсуждение путей построения устойчивого развития региона на основе больших данных и искусственного интеллекта, сообщили в пресс-службе Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности (МЦРИАП) РК, которое выступает главным организатором форума.

На пленарной сессии с участием премьер-министров Казахстана, Армении, Беларуси, Кыргызстана и России, а также Азербайджана, Узбекистана, Молдовы эксперты обсудят пути выстраивания коалиции и взаимодействия в сфере искусственного интеллекта и больших данных, необходимость создания инфраструктуры и продвижения технологий, а также преодоление цифрового неравенства в этой области.

Во время панельных сессий о своем видении цифрового будущего расскажут заместитель Генерального секретаря ООН Фабрицио Хохшильд, председатель Коллегии ЕЭК Михаил Мясникович, старший советник по инновациям UNICEF Кристофер Фабиан, президент IDC Кроуфорд Дель Прет, директор по трансформации правительства компании Amazon Web Services Лиам Максвелл, основатель Qwasar Silicon Valley Кваме Ямгнане и ещё более 50 представителей технологической индустрии США, Великобритании, Германии, Франции, Австралии и стран СНГ.

Программа форума включает в себя четыре панельные сессии, посвященные цифровой повестке ЕАЭС, развитию IТ-компаний и продвижению продуктов государственной программы «Цифровой Казахстан», а также вопросам образования будущего и достижению устойчивого развития (с участием представителей ООН).

Также в рамках форума состоится выставка IT-решений, где инновационные казахстанские стартап-проекты, наравне с цифровыми гигантами, презентуют свои продукты. Впервые в рамках форума пройдет церемония присуждения премии «Digital Almaty Awards»: на сцене будут отмечены лучшие компании и проекты в пяти номинациях.