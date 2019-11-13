Премия «Народный любимец года»: чем примечателен новый сезон

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Организатор специальной премии «Народный любимец года» Галым Байтук рассказал об отличиях нынешнего сезона, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы соблюдаем традиции, но иногда меняем номинации. Мы смотрим, что у нас развивается, что было бы интересно. И мы, посоветовавшись с блогосферой, ввели новую номинацию, которая называется «трэвел-блогер». Она активно развивается, и я думаю, что исходя из общественных программ, связанных с туристической отраслью, эта номинация актуальна. Это на сегодняшнем этапе», - сказал Галым Байтук в телефонном разговоре корреспонденту Казинформа.

Кроме того, по его словам, лауреатам прошлых сезонов теперь разрешено вновь выдвигаться.

«Мы рискнули и решили убрать правило, которое запрещало лауреату выдвигать снова. Это делалось для того, чтобы у нас не было безоговорочных постоянных лидеров. Мы это правило отменили: если человек заслуживает побеждать несколько лет подряд, пусть это так и будет», - отметил Г. Байтук.

Организатор также рассказал о новшествах, которые припасены им для следующего сезона.

«Это два новшества 2019 года. Другие новшества мы приберегли на 10-ый сезон, этот, как вы знаете, 9-ый. Думаю, мы все-таки рискнем применить СМС-голосование. Хотели применить его, но после конфуза на шестом сезоне музыкального проекта «Голос. Дети», когда победила Микелла Абрамова с накруткой голосов, мы воздержались от этого шага. Финальное голосование на сайте оптимальное, мы его давно апробировали. Есть, конечно, проблемы, но их везде достаточно», - подчеркнул Г. Байтук.