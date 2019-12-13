Премии вручили лучшим медсестрам областной больницы в Северном Казахстане

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской областной больнице третий год подряд проводят конкурс «Лучшая медицинская сестра», передает корреспондент МИА «Казинформ».

В этом году победителей выбирали уже в четырех номинациях: «Лучший медицинский брат хирургического профиля», «Лучшая медицинская сестра терапевтического профиля», «Лучшая медицинская сестра параклинической службы» и «Лучшая медицинская сестра кожно-венерологического центра». В первый год проведения номинаций было всего две. Тогда главный врач больницы Юрий Белоног говорил, что количество их в перспективе увеличат.

Критерии выбора не меняются: качество выполнения назначений, знание своих должностных обязанностей и санитарных правил и норм, внешний вид, коммуникабельность, отсутствие жалоб со стороны больных, участие в общественной жизни.

В итоге в номинации «Лучший медицинский брат хирургического профиля» победил медбрат отделения нейрохирургии Дмитрий Иванов. Медсестра отделения ревматологии Татьяна Придаткина стала лучшей медицинской сестрой терапевтического профиля. Лучшей медицинской сестрой параклинической службы признали медсестру отделения лучевой диагностики Ольгу Некрасову. В номинации «Лучшая медицинская сестра кожно-венерологического центра» – победила медсестра диспансерного отделения Раушан Алимбаева.

В этом году победители получили почетные грамоты, памятные статуэтки, подарочные сертификаты на сумму 200 тысяч и 150 тысяч тенге.











