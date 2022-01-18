Премии в размере 150 тысяч тенге получили сотрудники МВД за обеспечение правопорядка в период ЧП

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сотрудникам, задействованным в обеспечении правопорядка в период режима ЧП, выделены премии в размере 150 тысяч тенге и ценные подарки курсантам и солдатам. Об этом заявил министр внутренних дел РК Ерлан Тургумбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В соответствии с планом по стабилизации социально-экономической ситуации МВД является основным исполнителем по трем мероприятиям. Первое – принятие мер по повышению боевой готовности и оснащенности, поддержанию боевого духа военнослужащих. Прежде всего, планируется укрепить материально-техническую базу спецподразделений. В целом на укрепление материально-технической базы из резерва Правительства выделены средства», - отметил на заседании Правительства министр внутренних дел РК.

По его словам, по поддержанию боевого духа личного состава реализуются мероприятия по воспитанию у сотрудников чувства патриотизма, преданности служебному долгу. Организовываются специальные тренинги по повышению стрессоустойчивости.

«На постоянной основе осуществляется стимулирование, отмечается труд сотрудников. К примеру, сотрудникам, задействованным в обеспечении правопорядка в период режима ЧП, выделены премии в размере 150 тысяч тенге и ценные подарки курсантам и солдатам», - отметил Ерлан Тургумбаев.



