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    09:19, 02 Июль 2021 | GMT +6

    Премии и путевки для привитых студентов и преподавателей разыграют в Атырау

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    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырауском университете им. Х. Досмухамедова разыграют премии и путёвки для студентов и преподавателей, получивших прививки от коронавируса, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщила пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, среди сотрудников и профессорско-преподавательского состава, получивших прививку от коронавируса, разыграют единовременную премию в размере 30 000 тенге, а также 50% скидку на посещение бассейна в Доме студентов. Среди вакцинированных студентов разыграют 30 туристических путевок и 3 ноутбука.

    Также вуз намерен устроить лотерею среди вакцинированных студентов на получение 30%, 50%, 100% скидок при оплате обучения, а также на посещение курсов по английскому языку.

    Розыгрыш проведут, когда вакцинацией будут охвачены более 60% всех обучающихся.


    Теги:
    Здравоохранение Атырауская область Коронавирус в РК Вакцинация
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