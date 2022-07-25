25 Июля 2022 15:33

Премии до 4,5 млн тенге получат казахстанские школьники за медали на олимпиадах

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр просещения РК Асхат Аймагамбетов подвел промежуточные итоги международных предметных олимпиад этого года. Казахстанские школьники завоевали 21 медаль по 5 предметам. Об этом передает МИА «Казинформ».

«В копилке сборной - 3 золотые, 13 серебряных и 5 бронзовых медалей. Таким образом, из 23 участников 21 добился призовых мест. Отмечу, что речь идет об участии в самых престижных международных олимпиадах. В этом году за такие результаты впервые благодаря поддержке Президента наши школьники получат солидные денежные премии до 4,5 млн тенге и грант на обучение в вузе без сдачи ЕНТ», - написал Асхат Аймгамбетов в Facebook.

По его информации, на Международной олимпиаде по математике (IMO) сборная Казахстана завоевала 3 серебра и 3 бронзы.

При этом команда набрала 174 балла, установив новый рекорд за всю историю участия страны в олимпиаде. В общекомандном зачете наша страна расположилась на 17-м месте, это лучший результат за 12 лет.

На Международной олимпиаде по физике школьники удостоились 1 золотой и 4 серебряных медалей. Это самый лучший показатель за последние 8 лет. В прошлом году у сборной было 5 серебряных медалей.

На Международной олимпиаде по географии наши школьники второй год подряд завоевывают золотую медаль. В этом году также получили и 1 бронзовую медаль.

Участники Международной олимпиады по биологии улучшили прошлогодний результат, завоевав 3 серебра и 1 бронзу. В прошлом году в копилке были 1 серебряная и 2 бронзовые медали, а также 1 почетная грамота.

«Весьма триумфальным можно назвать выступление наших юных химиков в интеллектуальном соревновании. Они завоевали 1 золото и 3 серебра. Причем это первое золото с 2017 года. В прошлом году сборная была удостоена 3 серебряных и 1 бронзовой медалей. П оложительная тенденция есть по всем направлениям. Это демонстрирует уровень подготовленности наших детей. Впереди олимпиады по информатике и лингвистике. И я уверен, что наши школьники достойно представят страну.

Поздравляю ребят с уже завоеванными наградами. Благодарю родителей за поддержку и коллег-педагогов за профессионализм», - добавил министр просвещения.