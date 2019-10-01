+7 (701) 759 90 19 Лента
Нур-Султан: 9 °С
Алматы: 11 °С
USD 387.99 EUR 423.72
RUB 5.98 CNY 54.36
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Премии акима области вручили лучшим педагогам в Караганде

1 Октября 2019 12:00
Поделиться:
Премии акима области вручили лучшим педагогам в Караганде

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Премии акима Карагандинской области вручили учителям накануне профессионального праздника. Педагогов награждали по 14 номинациям, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме

Чем занять школьников вне занятий решали в Правительстве РК
Челлендж запустили в Павлодарской области против подарков учителям В каких регионах Казахстана больше всего инвестируют в образование Сразу на трёх языках говорили и писали участники павлодарской олимпиады

Награждение состоялось в Центре бокса им. Серика Сапиева. Премии акима и дипломы получили 13 педагогов. Девяти преподавателям были вручены специальные призы от меценатов «Қалдырған ізі мәңгілік» в размере 500 тысяч тенге.


Награду в миллион тенге за особый вклад в развитие образования получила ветеран педагогического труда Кулиш Толеуханова.

Торжественную церемонию открыл аким Карагандинской области Женис Касымбек.

«Я с большой благодарностью вспоминаю своих школьных учителей, и даже сейчас, на этой сцене я чувствую себя немного учеником у доски. Сегодня Глава государства говорит о том, что необходимо инвестировать в людей, инвестировать в образование и будущее наших детей. Это, на данный момент, самый важный для государства актив», - сказал он.

Глава региона отметил, что в области уже приступили к реализации поручений Президента Касым-Жомарта Токаева, озвученных на августовской конференции. В этом перечне - повышение зарплат педагогам, снижение отчетности, запрет на привлечение учителей к сторонним мероприятиям и другие.


Почетной гостьей мероприятия и обладательницей главной награды «За вклад в развитие образования» стала Кулиш Толеуханова, преподаватель с более чем 40-летним стажем. Она родилась в семье педагогов и, когда пришло время выбирать профессию, решила продолжить династию. В 1972 году окончила факультет казахского языка и литературы Карагандинского педагогического института. Преподавала в средних школах и педагогическом училище Жезказгана. Кулиш Толеуханова была директором Музыкально-драматического театра им. Серке Кожамкулова, завучем в карагандинских школах. Принимала участие во многих педагогических конференциях и семинарах.

Для гостей церемонии в праздничном концерте выступили исполнители Каракат Абильдина, Кадырали Болманов, Медет Салыков, Клара Толенбаева, обладатель гран-при международного конкурса исполнителей эстрадной песни «Витебск -2019» Адилхан Макин, а также вокальные и хореографические ансамбли.



Премии акима Карагандинской области получили: номинация «Лучший педагог дошкольной организации» - воспитатель детского сада «Ақжарқын» Юлия Ким; «Лучший учитель начальных классов» - учитель начальных классов в опорной школе №1 Осакаровского района Алмагул Байхазан; «Лучший педагог-предметник» - учитель информатики школы-лицея №7 Ардак Адбыгулова; «Лучший педагог инновационных организаций образования» - учитель географии школы-лицея №14 Абайского района Ольга Зейналова; «Лучший педагог, воспитавший победителей предметных олимпиад» - учитель казахского языка и литературы в школе-интернате «Мурагер» Кымбат Смагулов; «Лучший педагог-психолог» - педагог-психолог школы-лицей №57 имени Саттарова Сымбат Ильяшова; «Лучший социальный педагог» - сотрудник Опорной школы имени Нуржанова в Актогайском районе Гулжан Мухсинова; «Лучший педагог дополнительного образования» - сотрудница Балхашского дворца школьников Алия Утенова; «Лучший педагог детских домов» - автор методического пособия «Развитие детей с задержкой психического развития через воспитательную работу» Динара Газезова; «Лучший педагог специальных (коррекционных) школ-интернатов» - учитель-дефектолог, заместитель директора по учебно-воспитательной работе областной специальной школы-интернат №5 для детей с ограниченными возможностями в развитии Рита Мамедова; «Лучший мастер производственного обучения» -

мастер Карагандинского колледжа технологии и сервиса Гульнара Жумина; «Лучший преподаватель колледжа» - преподаватель математики и специальных дисциплин Карагандинского профессионально-технического колледжа Елена Свердлова; «За верность профессии» - учитель русского языка и литературы гимназии №1 Светлана Дроздовская.






Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Карагандинская область, Образование,
Поделиться:

Автор:

Агата Мухамеджанова

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz

Архив