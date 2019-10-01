Премии акима области вручили лучшим педагогам в Караганде

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Премии акима Карагандинской области вручили учителям накануне профессионального праздника. Педагогов награждали по 14 номинациям, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Награждение состоялось в Центре бокса им. Серика Сапиева. Премии акима и дипломы получили 13 педагогов. Девяти преподавателям были вручены специальные призы от меценатов «Қалдырған ізі мәңгілік» в размере 500 тысяч тенге.





Награду в миллион тенге за особый вклад в развитие образования получила ветеран педагогического труда Кулиш Толеуханова.

Торжественную церемонию открыл аким Карагандинской области Женис Касымбек.

«Я с большой благодарностью вспоминаю своих школьных учителей, и даже сейчас, на этой сцене я чувствую себя немного учеником у доски. Сегодня Глава государства говорит о том, что необходимо инвестировать в людей, инвестировать в образование и будущее наших детей. Это, на данный момент, самый важный для государства актив», - сказал он.

Глава региона отметил, что в области уже приступили к реализации поручений Президента Касым-Жомарта Токаева, озвученных на августовской конференции. В этом перечне - повышение зарплат педагогам, снижение отчетности, запрет на привлечение учителей к сторонним мероприятиям и другие.





Почетной гостьей мероприятия и обладательницей главной награды «За вклад в развитие образования» стала Кулиш Толеуханова, преподаватель с более чем 40-летним стажем. Она родилась в семье педагогов и, когда пришло время выбирать профессию, решила продолжить династию. В 1972 году окончила факультет казахского языка и литературы Карагандинского педагогического института. Преподавала в средних школах и педагогическом училище Жезказгана. Кулиш Толеуханова была директором Музыкально-драматического театра им. Серке Кожамкулова, завучем в карагандинских школах. Принимала участие во многих педагогических конференциях и семинарах.

Для гостей церемонии в праздничном концерте выступили исполнители Каракат Абильдина, Кадырали Болманов, Медет Салыков, Клара Толенбаева, обладатель гран-при международного конкурса исполнителей эстрадной песни «Витебск -2019» Адилхан Макин, а также вокальные и хореографические ансамбли.









Премии акима Карагандинской области получили: номинация «Лучший педагог дошкольной организации» - воспитатель детского сада «Ақжарқын» Юлия Ким; «Лучший учитель начальных классов» - учитель начальных классов в опорной школе №1 Осакаровского района Алмагул Байхазан; «Лучший педагог-предметник» - учитель информатики школы-лицея №7 Ардак Адбыгулова; «Лучший педагог инновационных организаций образования» - учитель географии школы-лицея №14 Абайского района Ольга Зейналова; «Лучший педагог, воспитавший победителей предметных олимпиад» - учитель казахского языка и литературы в школе-интернате «Мурагер» Кымбат Смагулов; «Лучший педагог-психолог» - педагог-психолог школы-лицей №57 имени Саттарова Сымбат Ильяшова; «Лучший социальный педагог» - сотрудник Опорной школы имени Нуржанова в Актогайском районе Гулжан Мухсинова; «Лучший педагог дополнительного образования» - сотрудница Балхашского дворца школьников Алия Утенова; «Лучший педагог детских домов» - автор методического пособия «Развитие детей с задержкой психического развития через воспитательную работу» Динара Газезова; «Лучший педагог специальных (коррекционных) школ-интернатов» - учитель-дефектолог, заместитель директора по учебно-воспитательной работе областной специальной школы-интернат №5 для детей с ограниченными возможностями в развитии Рита Мамедова; «Лучший мастер производственного обучения» -

мастер Карагандинского колледжа технологии и сервиса Гульнара Жумина; «Лучший преподаватель колледжа» - преподаватель математики и специальных дисциплин Карагандинского профессионально-технического колледжа Елена Свердлова; «За верность профессии» - учитель русского языка и литературы гимназии №1 Светлана Дроздовская.



















