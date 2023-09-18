Премьеру национальной сказки «От қыз» представит «Астана Балет»

Очередной театральный сезон начинается традиционно ярко: 6 и 7 октября на сцене театра «Астана Балет» зрителей ждет первая премьера XI сезона – национальная сказка «От қыз» в хореографии главного балетмейстера театра, заслуженного деятеля Казахстана Мукарам Авахри. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу театра.

Автором либретто выступил заслуженный деятель Казахстана, казахстанский кинорежиссёр, сценарист, поэт Бахыт Каирбеков, композитором – музыкант, заслуженный деятель Казахстана Карина Абдуллина. Премьерные показы пройдут в сопровождении симфонического оркестра театра.

«Одним из ключевых направлений развития нашего театра является сохранение, развитие и повышение престижа национального искусства и новый масштабный спектакль «От қыз» - яркое тому подтверждение. Этот спектакль является результатом совместных усилий талантливых авторов: либретто, созданное Бахытом Каирбековым, раскрывает богатство нашей культуры и передает ее особый дух, музыка, написанная Кариной Абдуллиной, обогащает спектакль глубокими эмоциями, создает атмосферу таинственности и волшебства, а сочетание таланта, творчества, и новаторских подходов хореографа Мукарам Авахри позволят зрителям погрузиться в атмосферу нашего культурного наследия, открывая новые горизонты и перспективы. Сочетание глубокого понимания национальных традиций и современного подхода к хореографическому искусству позволяет создавать шедевры, которые подарит публике незабываемые эмоции и впечатления», – отметил директор театра Александр Совостьянов.

В основе спектакля «От қыз» лежит мифологический сюжет, в котором стрелок Мерген, решив доказать свою доблесть, стреляет в Солнце, но своим поступком погружает мир во тьму и холод. Страна Высоких Трав страдает от его опрометчивости, а юная царевна От қыз исчезает, наступает долгая зима. Поняв, что сотворил, Мерген понимает, что ему необходимо исправить содеянное и вернуть свет и тепло в мир.

«Этот спектакль обещает привлечь внимание не только детей, но и взрослых зрителей, ведь в нем найдется что-то интересное и увлекательное для каждого из нас: сказочное повествование, переносящее в удивительный мир тюркской мифологии, удивительной красоты декорации и костюмы, волшебная музыка, Режиссерский талант главного балетмейстера нашего театра Мукарам Авахри всегда поражает воображение зрителей, и национальная сказка «От қыз» несомненно станет одной из ярких страниц в истории нашего театра! Приглашаем всех на премьеру!» - сказал художественный руководитель театра Нурлан Канетов.

В создании нового хореографического произведения принимали участие множество талантливых деятелей искусств. Для создания удивительной сказочной атмосферы на сцене театра «Астана Балет» были созданы яркие декорации и костюмы художником Айгерим Алтыбасаровой, а ассистенты художника-сценографа и художника по костюмам Аскар Искаков и Наталья Протасова помогли осуществить задуманные идеи. Художник по свету Денис Солнцев и видеохудожник Нурлан Абишев создали уникальное визуальное оформление, погружающее зрителей в удивительный мир сказки. А музыкальный руководитель постановки и дирижер Арман Уразгалиев совместно с симфоническим оркестром театра создали неповторимое звуковое сопровождение, которое не оставит зрителей равнодушными.