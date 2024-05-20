Премьеру легендарной комической оперы «Айсулу» представят в Караганде

В этом году исполняется 100 лет со дня рождения выдающегося казахского композитора Сыдыка Мухамеджанова. В честь его юбилея Карагандинский академический театр музыкальной комедии готовит комическую оперу «Айсулу» в концертном исполнении, передает корреспондент агентства Kazinform.

Премьера состоится 26 мая в 17:00 в Красном зале.

Фото: управление культуры Карагандинской области

В концерте участвуют солисты, симфонический оркестр и хор театра. Дирижер-постановщик — заслуженный деятель Казахстана Абзал Мухитдинов (Астана); режиссер-постановщик — Еренбак Тойкенов, лауреат V Международного конкурса молодых оперных режиссеров «Нано-Опера», режиссер театра «Астана опера».

— Сыдык Мухамеджанов написал первую комическую оперу в истории казахского музыкального театра. В основу либретто Куандыка Шангитбаева и Канабека Байсеитова положена жизнь современной казахской молодежи; в центре — комедийные ситуации, в которые попадают влюбленные. Премьерная постановка спектакля «Айсулу» была осуществлена в 1964 году в ГАТОБ имени Абая. С тех пор эта опера полюбилась зрителям, а многие номера стали концертными — например, каватина Серке, — отметили в КАТМК.

Главные герои — красавица Айсулу и ревнивец Серке — ссорятся из-за желания девушки участвовать в конкурсе красоты. По ходу действия влюбленные проверят свои чувства на прочность.

Талантливый музыкант Сыдык Мухамеджанов (1924–1991) родился в Шетском районе Карагандинской области. Профессиональное образование получил в Алма-Атинской государственной консерватории имени Курмангазы, в классе профессора Е. Брусиловского. Он один из основоположников композиторской школы республики. Народный артист КазССР и СССР, заслуженный деятель искусств, лауреат Государственной премии КазССР.

Достоянием казахской культуры стали его оперы «Айсулу», «Жумбак кыз», «Ахан сери — Актокты», оратория «Голос веков», симфонические кюи «Родина радости» и «Дархан дала», концерты для скрипки, кобыза, гобоя, домбры и др.

В Карагандинской области увековечили память земляка. В селе Аксу-Аюлы Шетского района имя Сыдыка Мухамеджанова носит Детская школа искусств. В поселке Агадырь его именем названа улица.

Фото: управление культуры Карагандинской области

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