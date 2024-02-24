Премьеры национальных балетных номеров представит «Астана Опера»

Балет - это не просто танец, это искусство, способное перенести зрителя в мир эмоций и красоты. Именно такой опыт ожидает всех жителей и гостей столицы, кто попадает на Гала-вечера, которые покажут на сцене Большого зала «Астана Опера» 25 февраля и 3 марта, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу театра.

Уникальности концертам добавят премьеры национальных номеров в постановке отечественных балетмейстеров. Оба дня за дирижерским пультом - Элмар Бурибаев.

Масштабный национальный номер RUH на музыкальную композицию «Аманат» этно-фольклорного ансамбля Hassak будет представлен в хореографии молодого балетмейстера, солиста театра Султанбека Гумара. Специально для исполнителей были изготовлены порядка двух десятков костюмов пошивочным цехом «Астана Опера» по эскизам дизайнера театра Дариги Тайшиковой.

- В проектировании костюмов нашей основной задачей было совместить современное и этническое вместе, стилизовать и продемонстрировать собирательный образ мужчины-воина в тюркской номадической культуре. В работе можно запечатлеть отсылки к сакскому периоду, когда воины наносили изображения животных на тело, перенимая тем самым их качества согласно одной из версий исследователей. Изображения на теле в виде тату выполнены в смешанной технике принта и вышивки аппликацией. Балетный номер динамичный и воинственный, поэтому мы хотели показать с наилучшей стороны пластику движений артистов с использованием легких и стрейчевых материалов, а также применили небольшие деконструктивные решения и асимметрию в крое изделий для придания некоторой сложности образа, - отметила художник по костюмам.

Фото: пресс-служба театра «Астана Опера»

Хореограф Султанбек Гумар подчеркнул, что в любом балете на первом плане зритель видит женский состав исполнителей, ему же хотелось показать, что в Казахстане хорошо развит мужской балет, с его харизмой, мощью и силой.

- В целом, если мы обратимся к мировому репертуару, то, пожалуй, сможем выделить один из самых известных мужских балетов – «Спартак» А. Хачатуряна. Моя задумка была создать национальный номер, который отражал бы нашу многовековую историю, подчеркивая доблесть и храбрость народа через мужской танец. Так, RUH означает силу, энергию, честь. А все это, как известно, проявляли воины, в данном случае – наши прапрадеды, оставившие нам в наследие страну Великой степи. Важно не забывать это, гордиться своей историей и через искусство передавать память будущим поколениям, - пояснил балетмейстер-постановщик. – Что касается хореографии, можно охарактеризовать ее как стилизацию казахского танца и пластики. Изначально, с древних времен, танец не имел классических канонов, в нем были ярко выраженные движения-имитации животных перед охотой, перед битвой, отражено внутреннее состояние шаманов. Сама природа служила людям вдохновением. Думаю, мне удалось все это объединить, добавить движения из казахского танца, со всеми присущими ему народными элементами, и представить это в канонах классического танца, - заключил С. Гумар.

Еще одной премьерой вечера станет дуэт «Аңсау», который поставила известный хореограф Анвара Садыкова. Его готовятся исполнить ведущая солистка театра Заслуженный деятель Казахстана Анель Рустемова и артист труппы Жаксылык Саукымбеков. По словам балетмейстера, артистам через пластику тела предстоит передать тоску друг о друге перед разлукой, которой влюбленным не миновать.

Фото: пресс-служба театра «Астана Опера»

- Для меня, как для хореографа, в любой постановке отправной точкой является музыкальное произведение, и дуэт «Аңсау» не стал исключением. Его основой послужил проникновенный домбровый кюй о мятущейся человеческой душе, который написал прекрасный композитор, кюйши, талантливый музыкант, домбрист Ардак Елеусизов. Дуэт задуман о любви юноши и девушки, но, к сожалению, из-за обстоятельств им не суждено быть вместе. Чтобы сохранить память о том, что они пережили вместе, девушка дарит на прощание возлюбленному үкі (перья филина) – символ оберега, чистоты их любви, - рассказывает Анвара Садыкова. – Работать с артистами «Астана Опера» - это всегда интересно и продуктивно. Когда начинаешь ставить хореографическую композицию на солистов, по ходу процесса детально изучаешь кюй, погружаться в него, это особое состояние, его музыка неровная, она с всплесками, переходами и все это нужно передать оригинальным хореографическим языком. Поэтому с исполнителями мы ищем правильные интонации, которые точно раскроют музыкальное произведение.

Гала-балет, состоящий из двух отделений, представляет собой сочетание различных тем, временных эпох и взглядов на искусство выдающихся хореографов. Исполнители, такие как Заслуженные деятели Казахстана Айгерим Бекетаева, Мадина Унербаева, Анель Рустемова, Бактияр Адамжан, Еркин Рахматуллаев, лауреаты международных конкурсов Олжас Тарланов, Арман Уразов через эмоции и мастерство сделают программу доступной и понятной для каждого зрителя.

Их коллеги – замечательные солисты и артисты: Шугыла Адепхан, Анастасия Заклинская, Молдир Шакимова, Аделина Тулепова, Лимара Айдарова, Камила Шахманова, Вега Камар Икбалова, Алина Зырянова, дебютант вечера Газиза Молдахмет, Султанбек Гумар, Айбар Токтар, Диас Курмангазы, Данияр Жуматаев, Александр Корнилов, Галымжан Нурмухамет, Жаксылык Саукымбеков, Айдан Калжан, Акбар Иминов воплотят разнообразные образы: от классических до современных, оставляя у публики незабываемые впечатления.

Главной особенностью Гала-вечера является культурное разнообразие, отраженное в концепции программы, созданной звездой мирового балета Алтынай Асылмуратовой. Художественный руководитель балетной труппы работает в направлении пополнения репертуара национальными спектаклями и хореографическими композициями. В каждом номере Гала-вечера зрителя ожидают волнующие эмоции и бесподобная красота. Этот гала-балет не только порадует публику, но и наполнит сердца гордостью за свою страну и ее талантливых артистов.