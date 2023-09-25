Премьеры Казахстана, Беларуси, Кыргызстана и России оценили продукцию на «Иннопроме» в Астане

Главы правительств Казахстана, Беларуси, Кыргызстана и России ознакомились с экспозицией международной промышленной выставки «ИННОПРОМ. Казахстан», проходящей 25-27 сентября в Астане. Об этом передает МИА «Казинформ».

Казахстан, впервые проводящий у себя это мероприятие, с 2019 года является постоянным участником «Иннопрома», а в прошлом году выступил страной-партнером выставки. Среди ее основных целей — развитие промышленной кооперации, привлечение инвестиций, расширение торгового сотрудничества и обмен опытом.

Тематикой казахстанского «ИННОПРОМ» стали промышленные стратегии нового времени. В выставке, организованной на территории столичного центра EХРО, участвуют более 300 предприятий и компаний стран ЕАЭС. Посетителям для ознакомления представлен широкий ассортимент продукции из сфер металлургии, машиностроения, химической и легкой промышленности, строительной индустрии и фармацевтики.

В рамках обхода выставки Алихану Смаилову, Роману Головченко, Акылбеку Жапарову и Михаилу Мишустину презентовали стенды компании «Казцентр ЖКХ», ассоциации предприятий ж/д машиностроения Railways System KZ, казахстанских производителей сельхозтехники, автомобилей, нефтегазового, горнорудного и медицинского оборудования, электротехники, контрольно-измерительных приборов, спецодежды, удобрений и т.д. Кроме того, главам правительств были представлены промышленные IT-разработки, информационные системы и цифровые продукты с использованием виртуальной реальности.

Стоит отметить, что Казахстаном совместно с партнерами из ЕАЭС реализованы уже 38 совместных проектов в сфере промышленности. При этом главными приоритетами кооперации стали глубокая переработка, максимальная локализация, производство новых продуктов и экспортный потенциал. Вместе с тем на сегодня прорабатывается реализация еще 80 проектов. Это приобретает особую актуальность в свете поручений Главы государства Касым-Жомарта Токаева по формированию промышленного каркаса страны и созданию кластеров высокого передела, озвученных в недавнем Послании народу Казахстана.

В целом объем производства в обрабатывающем секторе республики за последние 5 лет вырос в 2,2 раза — с 9,4 трлн тенге в 2017 году до 20,7 трлн тенге в 2022 году.