Премьера документального фильма о Димаше Кудайбергене состоялась в Испании

В Мадриде прошла премьера документального фильма «Al Compás de Su Voz», посвященного творчеству Димаша Кудайбергена и его испанскому фан-сообществу, передает Kazinform со ссылкой на dimashnews.com.

Проект был создан фан-клубом артиста в Испании совместно с ассоциацией La Gran Voz Kazaja. Режиссером картины выступил молодой испанский кинематографист Давид Кольянтес Родригес.

Показ собрал более 130 зрителей в кинотеатре Palacio de Hielo. Среди гостей мероприятия были представители Посольства Казахстана в Испании во главе с послом Данатом Мусаевым, представители казахской диаспоры, общественных организаций, а также юная казахстанская певица Жанель Али. Ранее 15-летняя исполнительница выступила на сцене вместе с Димашем во время его концерта в Барселоне. В фильме звучит ее исполнение песни Te prometo, сопровождающее финальные титры.

Документальная лента стала первым кинопроектом в Испании, посвященным не только самому артисту, но и его поклонникам — Dears. В центре сюжета находятся истории пяти участников фан-сообщества, которые рассказывают о своем пути знакомства с творчеством Димаша и о том, как фандом стал важной частью их жизни.

Для работы над фильмом режиссер посетил различные регионы Испании, встречаясь с героями картины и изучая феномен международного сообщества поклонников казахстанского певца.

По словам создателей, главная цель проекта показать миру так называемое «Движение Димаша» — культурное и эмоциональное влияние, которое артист оказывает на своих слушателей по всему миру.

После завершения премьерного показа гости и поклонники собрались на праздничный вечер, где смогли поделиться впечатлениями и отметить выход фильма.

В ближайшее время документальная картина будет представлена на ряде национальных кинофестивалей Испании. После завершения фестивального проката фильм планируется выпустить в открытый онлайн-доступ. Для международной аудитории будут подготовлены субтитры на английском, казахском, русском и китайском языках.

Создатели фильма выразили надежду, что картина найдет отклик не только среди поклонников Димаша, но и среди зрителей, которые только открывают для себя творчество казахстанского артиста.

Ранее на Таймс-сквер в Нью-Йорке прошла праздничная акция в честь Димаша Кудайбергена.