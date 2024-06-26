Премьер Японии посетит Казахстан в августе

Премьер-министр Японии Фумио Кисида посетит Казахстан в августе. Генеральный секретарь кабинета министров Ёсимаса Хаяси заявил в среду, что это будет его первый саммит с лидерами пяти стран Центральной Азии, передает агентство Kazinform со ссылкой на Nippon.

- Сотрудничество со странами Центральной Азии сейчас более важно, чем когда-либо, для поддержания и укрепления свободного и открытого международного порядка, основанного на верховенстве права, — отметил Хаяси, озвучив цель поездки Кисиды.

ЦА и Япония в течение последних 20 лет развивают диалог «Центральная Азия плюс Япония», проведя девять встреч министров иностранных дел.

Также Фумио Кисида рассматривает возможность посещения Монголии в тот же период, что предположительно будет сопровождаться обсуждением двустороннего сотрудничества.