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    13:22, 26 Июнь 2024 | GMT +6

    Премьер Японии посетит Казахстан в августе

    Фумио Кисида
    Фото: Анадолу

    Премьер-министр Японии Фумио Кисида посетит Казахстан в августе. Генеральный секретарь кабинета министров Ёсимаса Хаяси заявил в среду, что это будет его первый саммит с лидерами пяти стран Центральной Азии, передает агентство Kazinform со ссылкой на Nippon.

    - Сотрудничество со странами Центральной Азии сейчас более важно, чем когда-либо, для поддержания и укрепления свободного и открытого международного порядка, основанного на верховенстве права, — отметил Хаяси, озвучив цель поездки Кисиды.

    ЦА и Япония в течение последних 20 лет развивают диалог «Центральная Азия плюс Япония», проведя девять встреч министров иностранных дел.

    Также Фумио Кисида рассматривает возможность посещения Монголии в тот же период, что предположительно будет сопровождаться обсуждением двустороннего сотрудничества.

    Теги:
    Япония Мировые новости Центральная Азия Монголия
    Мадина Гумарова
    Автор
    Мадина Гумарова
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