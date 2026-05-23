Премьер-министра Сенегала отправили в отставку

Соответствующий указ был зачитан по телеканалу RTS. Сроки назначения нового премьера и его имя не названы.

Новостной портал Dakaractu отмечает, что увольнение Сонко фактически означает роспуск всего состава нынешнего правительства.

Президент поручил министрам исполнять свои обязанности до назначения нового правительства.

Отношения между президентом и премьером обострились в конце 2025 года по вопросам политического и экономического курса страны. Это произошло несмотря на тот факт, что длительное время Фай и Сонко были близкими соратниками, возглавляя оппозицию.

В марте 2024 года Фай победил на президентских выборах. Сонко, который не мог участвовать в них в качестве кандидата из-за непогашенной судимости, поддержал кандидатуру Фая. В день вступления в должность главы государства Фай назначил Сонко на пост главы правительства.