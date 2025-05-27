25 млрд тенге выделено на модернизацию теплоисточников четырех городов Казахстана

Сегодня на заседании Кабмина были рассмотрены итоги прошедшего отопительного сезона и подготовка к следующему.

Премьер-министр сообщил, что в этом месяце подписал постановление о выделении 25 млрд тенге из резерва на модернизацию теплоисточников в Астане, Кокшетау, Риддере и Кызылорде. Он заявил, что Правительство будет контролировать эффективность расходования средств и полученный результат.

- Уже сейчас в некоторых регионах наблюдаются риски затягивания работ. К примеру, в городе Семей до сих пор не начаты ремонтные работы на котельных. В Мангистауской области ремонт турбины на ТЭЦ-2 «МАЭК» выполняет строительная компания, которая не имеет необходимого опыта работы. В Костанайской области с 10 апреля так и не начат ремонт турбины на Рудненской ТЭЦ. Аналогичная ситуация с ремонтом котла на Аркалыкской ТЭЦ. В области Улытау низкие темпы работ по ремонту котлов на котельной города Сатпаева, - отметил Олжас Бектенов.

По его словам, подобные упущения допускаются практически во всех регионах и свидетельствуют о недостаточном контроле.

- Акиматы не должны пускать эту работу на самотек, ссылаясь на министерства, нехватку средств или на конкурсы. Подготовка к отопительному сезону – основная задача акиматов на ближайшие три месяца, - подчеркнул Премьер-министр.

В этой связи он дал ряд поручений:

- Акиматам регионов в двухнедельный срок завершить все конкурсные процедуры и приступить к практической реализации ремонтных работ. По новым объектам теплоснабжения, которые планируются ввести в эксплуатацию в этом году, завершить все пуско-наладочные работы не позднее августа текущего года;

- Министерствам энергетики и промышленности, акиматам регионов до 10 июня актуализировать планы подготовки к отопительному сезону;

- По северным, центральным и восточным регионам вся инженерная инфраструктура и объекты жилищно-коммунального хозяйства должны быть полностью готовы до 15 сентября, а в остальных регионах до 15 октября;

- Компании «KEGOC» совместно с Министерством энергетики до 15 июня утвердить режимы работы оборудования в предстоящий отопительный сезон для станций национального значения;

- Министерству энергетики совместно с Министерством транспорта и акиматами обеспечить заблаговременное накопление запасов топлива на теплоисточниках и тупиках до 1 сентября;

- Аппарату Правительства на постоянной основе контролировать ход подготовки регионов к отопительному сезону и вносить соответствующую информацию.