Премьер-министр РК: Казахстан заинтересован в технологиях «Татнефти»

Обсуждены планы по развитию сотрудничества в нефтегазохимической отрасли, включая ход реализации крупного инвестиционного проекта по производству бутадиена и синтетического каучука в Атырауской области.

Генеральный директор ПАО «Татнефть» Наиль Маганов проинформировал о текущем статусе проекта. На сегодня ведется активная работа с подрядчиком — китайской инжиниринговой компанией China Tianchen Engineering Corporation. Планируется выпуск 60 тыс. тонн дивинилстирольного синтетического каучука (ДССК) для использования в резинотехнической промышленности и производстве шин, 40 тыс. тонн стирол-бутадиен-стирольного каучука (СБС), необходимого для дорожных покрытий и пластиков, и 40 тыс. тонн метил-трет-бутилового эфира в качестве высокооктанового бензина ежегодно. Запуск инвестиционной фазы ожидается 1 июля т.г.

Фото: primeminister.kz

В ходе встречи также обсуждены геологоразведочные работы на участке «Каратон Подсолевой», реализация которых ведется совместно с АО «НК «КазМунайГаз». В настоящее время идет бурение глубокой разведочной скважины на 5,5 тыс. метров.

Внимание также уделено проекту производства терефталевой кислоты (ТФК) и полиэтилентерефталата (ПЭТФ).

Премьер-министр подчеркнул, что Правительство РК открыто к конструктивному диалогу в реализации совместных планов и поиску решений для взаимовыгодного сотрудничества. Отмечена заинтересованность Казахстана во внедрении технологий и экспертизы «Татнефти» в отечественную промышленность.

Напомним, ход реализации крупных проектов в металлургии и нефтехимии представили Олжасу Бектенову.