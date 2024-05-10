Премьер-министр призвал акимов перестать проводить формальные совещания

Премьер-министр РК Олжас Бектенов раскритиковал работу акимов при подготовке к отопительному сезону. По его словам, сохраняются риски срыва ремонтных работ на тепловых сетях, передает корреспондент агентства Kazinform.

Глава Правительства привел в пример Мангистаускую и Улытаускую области. В Мангистауской области с 8 января так и не начат ремонт котла на ТЭЦ-2 «МАЭК», а в области Улытау до сих пор не приступили к ремонту котла на Жезказганской ТЭЦ.

— Акимы, обращаюсь к вам: перестаньте проводить формальные отчетные штабы по отопительному сезону. Вы сами должны выезжать на объекты и контролировать ход ремонтной кампании, — заявил Олжас Бектенов на заседании Правительства.

Он отметил, что потери тепловой энергии в Казахстане критически высокие, в некоторых регионах показатели доходят до 20%. Это говорит о неправильном подходе к тепло- и энергосбережению.

Премьер-министр добавил, что акиматам нужно привести в качественное состояние ТЭЦ, котельные и тепловые и электрические сети.

Также Олжас Бектенов напомнил членам Правительства о поручении Президента завершить модернизацию 19 теплоисточников, находящихся в красной зоне риска. По словам премьер-министра, нельзя доводить ситуацию до вынужденного ремонта зимой, как это было в Кентау и Степногорске на МАЭКе и ГРЭС «Топар».

— Если сроки завершения работ будут затянуты или качество окажется ниже должного, то будут приняты меры, как в отношении собственников, так и акиматов, — заявил глава Правительства.

Он добавил, что Правительство со своей стороны оказывает всю необходимую поддержку, поэтому весь летний период нужно работать в усиленном режиме над подготовкой к следующему отопительному сезону.