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    13:54, 10 Май 2024 | GMT +6

    Премьер-министр призвал акимов перестать проводить формальные совещания

    акиматы
    Фото: Правительство РК

    Премьер-министр РК Олжас Бектенов раскритиковал работу акимов при подготовке к отопительному сезону. По его словам, сохраняются риски срыва ремонтных работ на тепловых сетях, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Глава Правительства привел в пример Мангистаускую и Улытаускую области. В Мангистауской области с 8 января так и не начат ремонт котла на ТЭЦ-2 «МАЭК», а в области Улытау до сих пор не приступили к ремонту котла на Жезказганской ТЭЦ.

    — Акимы, обращаюсь к вам: перестаньте проводить формальные отчетные штабы по отопительному сезону. Вы сами должны выезжать на объекты и контролировать ход ремонтной кампании, — заявил Олжас Бектенов на заседании Правительства.

    Он отметил, что потери тепловой энергии в Казахстане критически высокие, в некоторых регионах показатели доходят до 20%. Это говорит о неправильном подходе к тепло- и энергосбережению.

    Премьер-министр добавил, что акиматам нужно привести в качественное состояние ТЭЦ, котельные и тепловые и электрические сети.

    Также Олжас Бектенов напомнил членам Правительства о поручении Президента завершить модернизацию 19 теплоисточников, находящихся в красной зоне риска. По словам премьер-министра, нельзя доводить ситуацию до вынужденного ремонта зимой, как это было в Кентау и Степногорске на МАЭКе и ГРЭС «Топар».

    — Если сроки завершения работ будут затянуты или качество окажется ниже должного, то будут приняты меры, как в отношении собственников, так и акиматов, — заявил глава Правительства.

    Он добавил, что Правительство со своей стороны оказывает всю необходимую поддержку, поэтому весь летний период нужно работать в усиленном режиме над подготовкой к следующему отопительному сезону.

    Теги:
    Правительство РК Регионы Казахстана Акимат Акимы
    Ербол Казистаев
    Автор
    Ербол Казистаев
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