Премьер-министр предложил открыть в Казахстане Центр цифровых решений ООН

Премьер-министр Олжас Бектенов предложил открыть в Казахстане Центр цифровых решений для устойчивого развития в Азиатско-Тихоокеанском регионе, передает корреспондент агентства Kazinform.

Он отметил, что Казахстан всегда открыт для сотрудничества, новых идей и конкретных проектов.

— Для достижения Целей устойчивого развития ООН в нашем регионе важно подчеркнуть принцип «никто не должен остаться позади». Поэтому, цифровая инклюзия — это важный элемент, без которого невозможно достичь поставленных целей. Только через сотрудничество, обмен знаниями и лучшими практиками мы сможем обеспечить устойчивое и процветающее будущее для всех. Мы готовы делиться нашим опытом и знаниями, — заявил Премьер-министр, выступая на Азиатско-Тихоокеанской министерской конференции по цифровой инклюзии и трансформации.

Так, Олжас Бектенов призвал лидеров министерств цифрового развития более 30 стран поддержать открытие в Казахстане Центра цифровых решений ООН для устойчивого развития в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

— Создание Центра станет важным катализатором для развития эффективного регионального сотрудничества и сократит цифровой разрыв между странами, — отметил Премьер-министр.

Напомним, в Астане проходит первая в Центральной Азии Азиатско-Тихоокеанская министерская конференция по цифровой инклюзии и трансформации, организованная ЭСКАТО ООН. Она направлена на продвижение более инклюзивных цифровых экономик и обществ в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а также на развитие цифрового сотрудничества. Мероприятие продлится до 5 сентября и объединит лидеров цифрового развития из более чем 30 стран.

По итогам конференции ожидается принятие Астанинской министерской декларации — ключевого документа, который укрепит позиции Казахстана и региона в области цифровизации.