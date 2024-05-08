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    16:02, 08 Май 2024 | GMT +6

    Премьер-министр Нидерландов планирует посетить Казахстан

    Нидерланды
    Фото: Pixabay

    Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте 10 мая посетит Казахстан с рабочим визитом, сообщает собственный корреспондент Kazinform.

    Информацию о визите подтвердили в МИД РК. 

    Анонс поездки премьер-министра размещен на официальном сайте правительства Нидерландов. Сайт относится к министерству по общим вопросам Нидерландов.

    Отмечается, что целью визита является укрепление двусторонних и экономических связей между Нидерландами и Казахстаном, а также обсуждение геополитической ситуации в мире.

    — Визит М. Рютте в г. Астану начнется с завтрака с представителями нидерландских компаний в Казахстане, после чего планируется подписать несколько бизнес-соглашений о сотрудничестве, — сообщает нидерландский портал.

    Премьер-министра М. Рютте примет Президент Казахстана К. Токаев. На повестке переговоров двусторонние и экономические отношения, в том числе сотрудничество в водной сфере.

    Во второй половине дня зарубежный гость примет участие в открытии «Амстердамплейна» в столице. Далее последует встреча в Правительстве РК на тему сотрудничества Нидерландов и Казахстана в сфере водного хозяйства.

    Визит завершится посещением премьер-министром Нидерландов «Университета КазГЮУ» им. М. Нарикбаева.

    Теги:
    Казахстан Бизнес Токаев Касым-Жомарт Астана Нидерланды Экономика Международные отношения
    Арнур Рахимбеков
    Автор
    Арнур Рахимбеков
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