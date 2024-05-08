Премьер-министр Нидерландов планирует посетить Казахстан

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте 10 мая посетит Казахстан с рабочим визитом, сообщает собственный корреспондент Kazinform.

Информацию о визите подтвердили в МИД РК.

Анонс поездки премьер-министра размещен на официальном сайте правительства Нидерландов. Сайт относится к министерству по общим вопросам Нидерландов.

Отмечается, что целью визита является укрепление двусторонних и экономических связей между Нидерландами и Казахстаном, а также обсуждение геополитической ситуации в мире.

— Визит М. Рютте в г. Астану начнется с завтрака с представителями нидерландских компаний в Казахстане, после чего планируется подписать несколько бизнес-соглашений о сотрудничестве, — сообщает нидерландский портал.

Премьер-министра М. Рютте примет Президент Казахстана К. Токаев. На повестке переговоров двусторонние и экономические отношения, в том числе сотрудничество в водной сфере.

Во второй половине дня зарубежный гость примет участие в открытии «Амстердамплейна» в столице. Далее последует встреча в Правительстве РК на тему сотрудничества Нидерландов и Казахстана в сфере водного хозяйства.

Визит завершится посещением премьер-министром Нидерландов «Университета КазГЮУ» им. М. Нарикбаева.