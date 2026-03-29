телерадиокомплекс президента РК
    20:40, 28 Март 2026 | GMT +5

    Премьер-министр Монголии подал в отставку

    Премьер-министр Монголии Гомбожавын Занданшатар подал в отставку на фоне напряженности внутри правящей Монгольской народной партии и бойкота парламента со стороны оппозиции, передает Kazinform со ссылкой на Anadolu.

    Фото: Anadolu

    Занданшатар, занимавший пост главы правительства с июля прошлого года, объявил о своей отставке в социальных сетях.

    Он отметил, что внутренние распри правящей партии могут нанести ущерб экономике и привести к росту цен.

    Парламент, в свою очередь, сообщил, что одобрил отставку монгольского премьера.

    Ожидается, что после одобрения парламентом Занданшатара на посту сменит председатель Монгольской народной партии Ням-Осорын Учрал.

    Оппозиционная Демократическая партия в начале этого месяца объявила бойкот премьер-министру, сославшись на напряженность внутри правящей партии.

    Ранее сообщалось о том, что Казахстан направил бизнес-миссию в Монголию впервые за семь лет.

    Диана Калманбаева
