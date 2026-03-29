Премьер-министр Монголии подал в отставку

Занданшатар, занимавший пост главы правительства с июля прошлого года, объявил о своей отставке в социальных сетях.

Он отметил, что внутренние распри правящей партии могут нанести ущерб экономике и привести к росту цен.

Парламент, в свою очередь, сообщил, что одобрил отставку монгольского премьера.

Ожидается, что после одобрения парламентом Занданшатара на посту сменит председатель Монгольской народной партии Ням-Осорын Учрал.

Оппозиционная Демократическая партия в начале этого месяца объявила бойкот премьер-министру, сославшись на напряженность внутри правящей партии.

