Премьер-министр Монголии подал в отставку
Премьер-министр Монголии Гомбожавын Занданшатар подал в отставку на фоне напряженности внутри правящей Монгольской народной партии и бойкота парламента со стороны оппозиции, передает Kazinform со ссылкой на Anadolu.
Занданшатар, занимавший пост главы правительства с июля прошлого года, объявил о своей отставке в социальных сетях.
Он отметил, что внутренние распри правящей партии могут нанести ущерб экономике и привести к росту цен.
Парламент, в свою очередь, сообщил, что одобрил отставку монгольского премьера.
Ожидается, что после одобрения парламентом Занданшатара на посту сменит председатель Монгольской народной партии Ням-Осорын Учрал.
Оппозиционная Демократическая партия в начале этого месяца объявила бойкот премьер-министру, сославшись на напряженность внутри правящей партии.
