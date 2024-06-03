Премьер-министр Италии поздравила соотечественников с Днем республики

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони поздравила соотечественников с национальным праздником — Днем республики, сообщает собственный корреспондент Kazinform.

— Тем, кто верит в ценность свободы, национального единства и самобытность народа. Сегодня мы с гордостью отмечаем 78-летие Итальянской Республики, чтим ее историю и традиции. Спасибо тем, кто, даже пожертвовав собственной жизнью, сделал Италию такой нацией, какой она является, и тем, кто каждый день с честью и мужеством вносит свой вклад в то, чтобы сделать ее сильной, уникальной и уважаемой в мире, написала Дж.Мелони в соцсети X.

A chi crede nel valore della libertà, dell’unità nazionale e dell’identità di popolo. Con orgoglio celebriamo oggi i 78 anni della nascita della Repubblica italiana e ne onoriamo storia e tradizioni. Grazie a chi, anche sacrificando la propria vita, ha reso l’Italia la Nazione… pic.twitter.com/BbCwuiNdiq — Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) June 2, 2024

Накануне в субботу премьер-министр встретилась с гражданами на площади в г. Риме.

Она сказала, что «взоры всего мира обращены на нас, и наша задача — еще раз продемонстрировать, на что мы способны».

Да здравствует Италия! Да здравствует Европа Наций! Да здравствуют «Братья Италии» (партия)! — отметила Дж. Мелони.

Перед ближайшими выборами в Европарламент партия премьера Италии считается основным фаворитом в стране. Если «Братья Италии» покажут высокий результат — коалиция в Европарламенте: «Европейские консерваторы и реформаторы» значительно увеличит количество мандатов, что заставляет других политиков Евросоюза искать союзников в лице Дж. Мелони.