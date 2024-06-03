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    18:04, 02 Июнь 2024 | GMT +6

    Премьер-министр Италии поздравила соотечественников с Днем республики

    Джорджа Мелони
    Фото: Roberto Monaldo/LaPresse/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.

    Премьер-министр Италии Джорджа Мелони поздравила соотечественников с национальным праздником — Днем республики, сообщает собственный корреспондент Kazinform. 

    — Тем, кто верит в ценность свободы, национального единства и самобытность народа. Сегодня мы с гордостью отмечаем 78-летие Итальянской Республики, чтим ее историю и традиции. Спасибо тем, кто, даже пожертвовав собственной жизнью, сделал Италию такой нацией, какой она является, и тем, кто каждый день с честью и мужеством вносит свой вклад в то, чтобы сделать ее сильной, уникальной и уважаемой в мире, написала Дж.Мелони в соцсети X.

    Накануне в субботу премьер-министр встретилась с гражданами на площади в г. Риме.

    Она сказала, что «взоры всего мира обращены на нас, и наша задача — еще раз продемонстрировать, на что мы способны».

    Да здравствует Италия! Да здравствует Европа Наций! Да здравствуют «Братья Италии» (партия)! — отметила Дж. Мелони.

    Перед ближайшими выборами в Европарламент партия премьера Италии считается основным фаворитом в стране. Если «Братья Италии» покажут высокий результат — коалиция в Европарламенте: «Европейские консерваторы и реформаторы» значительно увеличит количество мандатов, что заставляет других политиков Евросоюза искать союзников в лице Дж. Мелони.

    Теги:
    Праздник Италия День Республики Мировые новости
    Арнур Рахимбеков
    Автор
    Арнур Рахимбеков
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