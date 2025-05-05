Премьер-министр Индии обсудил с главой ВВС варианты ответа на атаку в Пахалгаме

Сообщается, что глава ВВС проинформировал премьер-министра о готовности сил в контексте возможных ответных мер, которые рассматривает правительство после теракта в Пахалгаме.

Хотя официального заявления по итогам встречи сделано не было, сообщается, что были обсуждены возможные варианты действий.

Данная встреча состоялась всего через несколько часов после того, как глава ВМС адмирал Динеш Трипати рассказал премьер-министру по поводу ситуации в Аравийском море.

Личные встречи глав ВВС и ВМС с премьер-министром последовали за совещанием военного руководства в резиденции премьера 29 апреля, где Моди, как сообщалось, заявил, что Вооруженные силы обладают «полной оперативной свободой в выборе способа, целей и сроках нашего ответа» на теракт в Пахалгаме.

Ранее Индия перекрыла подачу воды в Пакистан через плотину Баглихар на реке Чинаб.

Об обострении отношений между Индией и Пакистаном из-за теракта в Кашмире можно прочитать в материале международного обозревателя агентства Kazinform.