Премьер-министр Индии Нарендра Моди начал европейское турне

Премьер-министр Индии Нарендра Моди начал официальный визит в Нидерланды, передает собственный корреспондент агентства Kazinform в ЕС.

Поездка проходит на фоне укрепления двусторонних отношений между странами, которые в этом году отмечают 79 лет со дня установления дипломатических связей.

В Гааге индийский премьер провел переговоры с премьер-министром Нидерландов Робом Йеттеном. Стороны обсудили сотрудничество в сфере полупроводников, высоких технологий, возобновляемой энергетики, водного хозяйства, сельского хозяйства и обороны.

В рамках визита также состоялась встреча Нарендры Моди с королем Виллемом-Александром и королевой Максимой. Глава индийского правительства подчеркнул историческую и культурную близость двух народов, выразив уверенность в дальнейшем развитии партнерства между странами.

Отдельное внимание в ходе визита было уделено встрече с представителями индийской диаспоры в Нидерландах — одной из крупнейших в континентальной Европе. Выступая перед соотечественниками, Моди назвал диаспору «живым мостом» между Индией и Европой.

Ожидается, что визит продлится до 17 мая. После этого Нарендра Моди продолжит европейское турне, посетив Швецию, Норвегию и Италию.

