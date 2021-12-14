Премьеру телесериала «Бұлбұл» о жизни Розы Баглановой покажут в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - При поддержке МИОР РК 18-19 декабря в 12:30 часов на телеканале «Хабар» состоится премьера исторического телесериала «Бұлбұл», посвященного жизни Народной артистки СССР Розы Баглановой. Об этом передает МИА «Казинформ« со ссылкой на пресс-службу министерства.

Накануне в Алматы состоялся закрытый показ с участием родственников и друзей легендарной певицы. Напомним, 1 января 2022 года исполняется 100 лет со дня ее рождения.

Телесериал «Бұлбұл» - биографическая картина, достаточно подробно раскрывающая жизнь великой певицы, сделанная по всем канонам современного байопика. Там есть и историческая часть, раскрывающая основные вехи жизни Розы Баглановой. Немалая часть картины будет посвящена ее вне творческой жизни. Несмотря на постоянные гастроли и выступления, у Розы Тажибаевной была активная гражданская позиция. Она много говорила о проблемах Аральского моря и Семипалатинского полигона.

»Это были очень сложные, но интересные дни. Из-за карантина приходилось приостанавливать съемки. Но, несмотря ни на что, сериал снимали и в Ташкенте, и в Минске, и в Алматы. Большая работа проделана в подборке декораций, сценических костюмов и украшений. Бывало, что приходилось искать их на блошиных рынках или выкупать у бабушек«, - рассказала генеральный продюсер Гульнур Мамасарипова.

Режиссер проекта: Санжар Омаров

Оператор: Каршыга Оспанов

В главных ролях: Зарина Жакенова и Дархан Сулейменов



