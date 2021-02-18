Премьеру танц-перформанса «COVID-19» представят в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Государственный театр «Astana Musical» представляет премьеру танц-перформанса «COVID-19», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт Министерства культуры и спорта РК.

«Название спектакля говорит само за себя. Здесь нет придуманных героев и пафосных персонажей. Есть настоящие истории и события из жизни нашего общества. Хореографический спектакль «COVID-19» - это размышления о вечных ценностях, о внутреннем состоянии человека во время карантина, об изменениях в его сознании, об абсурдных действиях и убеждениях населения, о боли потерь близких и родных...

COVID-19 – самое популярное слово 2020 года, которое внезапно изменило все человечество. Как повлияла на нас пандемия и что оставит она после себя? Будем ли мы жить как прежде или что-то уже никогда не вернётся? На все эти вопросы, попытается дать ответы новая хореографическая постановка «COVID-19»,- рассказали в пресс-службе.

Режиссером-хореографом данного спектакля является артистка театра «Astana Musical» Анель Мурзагулова, а музыку к спектаклю написал артист театра Ақжол Өмірзақов.

Художественный руководитель театра Еслям Нуртазин.

Премьера состоится 26-27 февраля в 19.30 часов в ЦКЗ «Қазақстан» (Мәңгілік ел, 10/1).

Отметим, это уже вторая премьера V театрального сезона коллектива «Astana Musical».