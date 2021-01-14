Премьеру спектакля «Тайна Абая» представили на сцене драматического театра Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Новую версию спектакля «Тайна Абая» представили на сцене казахского национального драматического театра имени М. Ауэзова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Свой театральный сезон национальный драматический театр имени М.Ауэзова открыл спектаклем «Тайна Абая». Премьера обновленного спектакля совпала также с 95-летием театра.

Над созданием новой сценической инсценировки романа-эпопеи Мухтара Ауэзова «Путь Абая» работали драматург Мадина Омарова и актер театра им. Ауэзова Болат Абдильманов.

Как рассказала драматург Мадина Омарова, пьеса с советским идеологическим уклоном представлено в обновленном виде.

«При создании новой сценической версии мы использовали труды абаеведов, написанные за время независимости. Абай был великим поэтом, который всегда выступал с открытой гражданской позицией. Стремление разгадать загадку Абая - это стремление познать всю его жизнь. Все тайны и размышления поэта отражены в произведениях самого Абая и романе-эпопее М. Ауэзова «Путь Абая«. Новая сценическая версия было написано вместе с актером Булатом Абдилмановым. На протяжении всей своей творческой жизни он играет Абая. Можно сказать, что он тот актер который чувствует его изнутри»,- поделилась драматург.

По словам режиссера-постановщика Аридаш Оспанбаевой, поставить «Тайну Абая» предложили ей неожиданно.

«Конечно, было сложно, так как это большая ответственность для молодого режиссера как я. Но я взялась и приложила все усилия. Нашей командой проделано огромная работа. Также это большой опыт для меня. В спектакле мы старались раскрыть образ мудрого Абая от молодого до зрелого возраста. Также в постановке есть моменты когда зрители сами додумываются , в чем тайна Абая»,- отметила она.

Напомним, недавно по указу Президента РК К. Токаева драматический театр имени М.Ауэзова получил статус «национального». Кроме того, в этом году самый первый театр страны отмечает свой 95-летие.