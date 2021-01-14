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Премьеру спектакля «Тайна Абая» представили на сцене драматического театра Алматы

14 Января 2021 08:52
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Премьеру спектакля «Тайна Абая» представили на сцене драматического театра Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Новую версию спектакля «Тайна Абая» представили на сцене казахского национального драматического театра имени М. Ауэзова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Свой театральный сезон национальный драматический театр имени М.Ауэзова открыл спектаклем «Тайна Абая». Премьера обновленного спектакля совпала также с 95-летием театра.

Над созданием новой сценической инсценировки романа-эпопеи Мухтара Ауэзова «Путь Абая» работали драматург Мадина Омарова и актер театра им. Ауэзова Болат Абдильманов.

Как рассказала драматург Мадина Омарова, пьеса с советским идеологическим уклоном представлено в обновленном виде.


«При создании новой сценической версии мы использовали труды абаеведов, написанные за время независимости. Абай был великим поэтом, который всегда выступал с открытой гражданской позицией. Стремление разгадать загадку Абая - это стремление познать всю его жизнь. Все тайны и размышления поэта отражены в произведениях самого Абая и романе-эпопее М. Ауэзова «Путь Абая«. Новая сценическая версия было написано вместе с актером Булатом Абдилмановым. На протяжении всей своей творческой жизни он играет Абая. Можно сказать, что он тот актер который чувствует его изнутри»,- поделилась драматург.


По словам режиссера-постановщика Аридаш Оспанбаевой, поставить «Тайну Абая» предложили ей неожиданно.

«Конечно, было сложно, так как это большая ответственность для молодого режиссера как я. Но я взялась и приложила все усилия. Нашей командой проделано огромная работа. Также это большой опыт для меня. В спектакле мы старались раскрыть образ мудрого Абая от молодого до зрелого возраста. Также в постановке есть моменты когда зрители сами додумываются , в чем тайна Абая»,- отметила она.

Напомним, недавно по указу Президента РК К. Токаева драматический театр имени М.Ауэзова получил статус «национального». Кроме того, в этом году самый первый театр страны отмечает свой 95-летие.


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#Алматы   #Культура  
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Автор:

Гульзат Сахова

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