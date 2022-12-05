Премьеру спектакля «Снежная Королева» представит театр «Астана Балет»

5 Декабря 2022, 08:16

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Театр «Астана Балет» в декабре представляет премьеру балета «Снежная королева» в постановке Георгия Ковтуна, заслуженного деятеля искусств России, народного артиста Республики Татарстан. Феерический спектакль по мотивам одноименной сказки известного датского писателя Ганса Христиана Андерсена пройдет в сопровождении симфонического оркестра театра под руководством маэстро Армана Уразгалиева, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу театра «Астана Балет».

Сказку на сцене воплотят композитор Радик Салимов, художник по костюмам и художник-сценограф Злата Цирценс, художник по свету Алексей Марков и артисты театра «Астана Балет». Благодаря силе волшебного искусства танца на сцене оживают знакомые с детства образы. Они узнаваемы, хотя появляются в необычном антураже. Балет раскрывает новые грани сказочных героев, сплетая яркий мир красок, музыки, движений в одно волшебное полотно.

«Сегодняшние дети с огромной скоростью поглощают окружающий мир. Задача взрослых – открыть и показать лучшие стороны этого мира. На мой взгляд, сказка и является той первой ступенью к познанию жизни. Мне грезится волшебство, где добро всегда побеждает зло, где живет справедливость, где человеческий порок в финале побеждается праведностью, где всегда торжествует любовь. Вот об этом и моя новая сказка», - поделился Георгий Ковтун.

На языке танца будет рассказана знакомая с детства история о Снежной королеве и Герде, которая силой своей любви смогла растопить замороженное сердце и противостоять колдовским чарам Снежной королевы. В поисках любимого брата храбрая девочка попадает в целый водоворот событий и приключений. На пути у нее будет много преград — вплоть до решающей битвы со злой волшебницей. Но верное сердце Герды одолеет все невзгоды...

«Это удивительная постановка, в которой тревога за друзей сменяется искренним весельем, и ты будто проживаешь вместе с героями все перипетии знакомого сюжета. Я думаю, он произведет неизгладимое впечатление и на взрослых, и на детей, и принесет сказку в зимние будни. Волшебная музыка, красочные костюмы и масштабные декорации переводят историю о вечных ценностях на язык, понятный детям», - рассказал артист театра Айдан Калжан.

В спектакле добро побеждает зло, и зритель убеждается в том, что в любящем сердце скрыта настоящая сила. Это история о настоящей любви и дружбе, о том, как верность и горячее сердце помогут растопить холодный лед и разрушить злые чары. А еще о том, что самые заветные желания всегда исполняются! Главное – обязательно нужно верить, что в любых испытаниях и тревогах найдется человек, который тебя любит.

«Снежная королева» – это великолепная новогодняя сказка для семейного просмотра с интересными режиссерскими и художественными решениями в каждой сцене. Чарующая атмосфера фантастических приключений, украшенная яркими костюмами и шикарными декорациями, погрузят зрителей в атмосферу настоящего волшебства и фантазии.

Премьера проходит при поддержке Министерства культуры и спорта Республики Казахстан.