Премьеру спектакля по пьесе татарского драматурга показали в Таразе

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Жамбылский областной русский драматический театр представил своим зрителям первую в 2021 году премьеру спектакля по пьесе классика татарской драматургии Туфана Миннуллина «Четыре жениха Диляфруз», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Юмор, музыка и песни отличают этот спектакль в легком молодежном жанре, поставленный отличником культуры Республики Казахстан, известным актером и режиссером Бекназаром Избасаровым.

«Диляфруз - самая красивая девушка в селе, умная и трудолюбивая, и это достаточно, чтобы в нее влюбились местные парни - Шакур, Джамиль, Галим абый и даже приехавший из соседнего села Исмагил. И влюбились они после того как в одну из деревень случайно попадает глянцевый журнал, в котором был напечатан портрет улыбающейся Диляфруз. Но главная героиня, в исполнении актрисы Анель Мурзабековой, не торопится с выбором, присматриваясь к каждому из кандидатов. Вместе с озорной подружкой Сажидой, в исполнении Нурсулу Токтамурат, они устраивают авантюру для потенциальных женихов, чтобы выбрать из них по сердцу», - рассказала заведующая литературной частью Жамбылского областного русского драматического театра Ольга Махиня.

По словам художника-постановщика спектакля, известного казахстанского художника Рахат Сапаралиевой, вместе с режиссером Бекназаром Избасаровым они осуществили задумку воплотить на современной сцене атмосферу 60-х годов прошлого века.

«Костюмы, интерьеры, антураж – всё это напоминает те времена, когда была написана эта пьеса, - говорит Рахат Сапаралиева. – Несмотря на прошедшие годы, зрительский интерес к этой легкой музыкальной комедии с простым сюжетом не ослабел. В новом веке продолжают оставаться актуальными чувства, страсти, любовь. За эти годы изменилось все – костюмы, интерьеры. Но люди продолжают любить и верить во всё доброе и прекрасное».

По мнению зрителя этого спектакля, жителя Тараза Амира Халикова, постановка привлекательна тем, что от начала до конца пронизана светлыми и теплыми чувствами.

«Это так здорово, что такое позитивное произведение классика татарской драматургии Туфана Минуллина поставлено на сцене казахстанского театра, - сказал Амир Халиков, - перекликаются культуры казахского и татарского народов. И здорово, что заканчиваются карантинные ограничения, и мы можем вот так просто прийти в театр и посмотреть спектакль. Хотя и с соблюдением социальной дистанции – в зале было меньше зрительских мест предоставлено, чем обычно. Но всё же просто прийти в театр и насладиться новой постановкой, игрой наших замечательных актеров – это здорово!».

Отметим, что в премьерной постановке задействованы молодые артисты Жамбылского областного русского драматического театра Анель Мурзабекова, Адилет Кулмурзаев, Санжар Бойбатбек, Самат Махамбетов. Прекрасно справились с дебютными большими ролями Нурсулу Токтамурат, Шукур Хакимбаев и Нурсеит Откир.