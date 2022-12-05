Премьеру национальной оперы-балета «Калкаман - Мамыр» представят в Астане

5 Декабря 2022, 15:00

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Премьеру национальной оперы-балета «Калкаман - Мамыр» на музыку композитора Балнур Кыдырбек, вдохновленную произведением классика казахской литературы Шакарима Кудайбердиева, представит «Астана Опера» 28 и 29 декабря, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу театра.

Режиссер-постановщик, обладатель Государственной премии Казахстана, народный артист России Юрий Александров рассказал о премьере.

«Для меня это новый опыт. Я ставил разные вариации оперных спектаклей, но за оперу-балет никогда не брался. Мне всегда казалось, что это абсолютно несовместимые виды искусства. В виде интермедии балетный номер в опере, это нормально, но, когда балет включен в драматургию сочинения… Решить эту задачу мне казалось почти невозможным. Однако в процессе работы мне пришел в голову вариант, когда рядом с реальными Калкаманом и Мамыр существуют их души. Эти инфернальные существа берут на себя балетную нагрузку и как бы связывают мир настоящий с миром духовным. А это как раз цель любого музыкального спектакля – создать необычный мир, в котором бы отражался мир реальный. Если это получается, то появляется новое сценическое пространство, в котором интересно существовать артистам, и которое удерживает внимание зрителей.

В ходе работы я пригласил замечательного балетмейстера, с которой мы очень много сделали вместе – Надежду Калинину. Она понимает меня с полуслова, и мы смогли найти необходимое сочетание двух искусств, при котором они находятся в равном положении. Специфика оперного пения не подразумевает пластического выброса, потому что все действо связано с воспроизведением звука. А в этом случае мы не скованы сдерживающими моментами, которые всегда есть у вокалистов, и можем эту эмоцию выплеснуть в виде балетной истории, поскольку душа Калкамана и сам Калкаман – единое целое.

Я с большим интересом жду реакции публики. Пока вкус этого коктейля я не ощущаю. Я знаю все ингредиенты, которые мы туда вложили, но вкус и послевкусие я буду наблюдать в зрительном зале», - отметил Юрий Александров.

По его мнению, «Калкаман - Мамыр» - это вневременная история. История Ромео и Джульетты происходила и в Вероне, и в Нью-Йорке, и в России, и в Казахстане. Всегда существовала любовь и люди, которые ее запрещали, в результате, история заканчивалась драмой. Во все времена было противостояние подвига и предательства, любви и измены… «Поэтому привязывать сюжет к определенному времени мы не стали. Мы, естественно, придерживаемся того, что это – казахская история, потому что именно у казахов есть обычай невозможности родственных брачных отношений, и он – основа этой драмы. Но история эта вселенская, в основе которой лежит нравственное начало.

Открывает глаза, обманутый, ослепленный яростью, требующий крови, народ. На этом строится главный конфликт и главная идея спектакля. В конце повествования беспощадная толпа превращается в людей, которые поняли весь ужас содеянного, и наступило прозрение и очищение, возвращение к человеческому облику. Тело можно убить, а душу нет. Поэтому, когда убиенные Калкаман и Мамыр покидают этот мир, с людьми остается память о них, их души и на этом выстраивается светлый, позитивный финал.

Я считаю, что национальную оперу нужно ставить как классическую европейскую оперу, ее нельзя упрощать, ибо она столь же глубока. И ставить ее надо как классику, работая над смыслом, над пластикой, нюансами – всем тем, что ждет от нас современный зритель, и который должен понять, что зло и жестокость – это не то, что являет собой человек. Человек существует для света, для любви, для созидания. И когда это отнимают у молодых, красивых ребят, это чудовищно. Поэтому у нас в конце расцветает сухое дерево, главные герои возносятся, и мы поем гимн этой любви. Я считаю, что сегодня это очень актуальная тема», - отметил режиссер-постановщик.