Премьеру лирического спектакля представит столичный театр драмы и комедии им.Мамбетова

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 27-28 февраля в концертном зале «Nomad city hall» государственный театр драмы и комедии имени Азербайжана Мамбетова представит премьеру спектакля «Ауыл хикаялары», передаёт МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата столицы.

Драма «Ауыл хикаялары» основана на рассказах писателя Оралхана Бокея «Апамның астауы», «Қош, махаббатым» и «Маңдайдан бағың шайқалса». Зрители могут прочувствовать сожаление, прощание, радость и печаль, становятся невольными участниками спектакля на сцене. Постановка разбудит теплые чувства, позволит вспомнить драгоценные дни и еще раз пообщаться с дорогими сердцу людьми.

Режиссер: Заслуженный деятель РК – Сайлау Камиев, Нуржигит Муслимов, Али Бидахмет, художник – Айнур Есболатова.

Персонажи и актеры:

«Апамның астауы»: Бала – Акниет Жақсыгали, автор – Нуржигит Муслимов, апа – Ажар Шакиржанова, Кашыбай – Баглан Имангазинов, музыкант (баян) – Акжол Амантай, солист – Корлан Карткожакова.

«Қош, махаббатым»: Балагаз – Ризабек Али, Жанна – Дилназ Ертаева, Капаш – Бактияр Куандык, Айтжамал – Меруерт Қуантаева, Рахима – Енилик Айымгазы, Нурторе – Казбек Аманжол, Жарас – Али Жарасулы, музыкант (гитара) – Алмас Аскарулы, солист – Альбина Валиева.

«Маңдайдан бағың шайқалса»: Автор – Али Бидахмет, Дарын Нурсадык, Шаган – Бейбарыс Аскарбеков, Ерасыл Аханов, Апа – Гульмира Жакилина, Ата – Айбол Шакиржанов, Каган – Али Жарасулы.

Рассказы известного писателя Оралхана Бокея своей жизненной силой и глубоким лиризмом цепляют и вызывают большой отклик среди общественности. Его герои очень близкие, особенно знакомые, потому что они есть в нашей жизни.

Отметим, мероприятие пройдет с соблюдением всех санитарных норм.