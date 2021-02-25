Премьеру лирического спектакля представит столичный театр драмы и комедии им.Мамбетова
Драма «Ауыл хикаялары» основана на рассказах писателя Оралхана Бокея «Апамның астауы», «Қош, махаббатым» и «Маңдайдан бағың шайқалса». Зрители могут прочувствовать сожаление, прощание, радость и печаль, становятся невольными участниками спектакля на сцене. Постановка разбудит теплые чувства, позволит вспомнить драгоценные дни и еще раз пообщаться с дорогими сердцу людьми.
Режиссер: Заслуженный деятель РК – Сайлау Камиев, Нуржигит Муслимов, Али Бидахмет, художник – Айнур Есболатова.
Персонажи и актеры:
«Апамның астауы»: Бала – Акниет Жақсыгали, автор – Нуржигит Муслимов, апа – Ажар Шакиржанова, Кашыбай – Баглан Имангазинов, музыкант (баян) – Акжол Амантай, солист – Корлан Карткожакова.
«Қош, махаббатым»: Балагаз – Ризабек Али, Жанна – Дилназ Ертаева, Капаш – Бактияр Куандык, Айтжамал – Меруерт Қуантаева, Рахима – Енилик Айымгазы, Нурторе – Казбек Аманжол, Жарас – Али Жарасулы, музыкант (гитара) – Алмас Аскарулы, солист – Альбина Валиева.
«Маңдайдан бағың шайқалса»: Автор – Али Бидахмет, Дарын Нурсадык, Шаган – Бейбарыс Аскарбеков, Ерасыл Аханов, Апа – Гульмира Жакилина, Ата – Айбол Шакиржанов, Каган – Али Жарасулы.
Рассказы известного писателя Оралхана Бокея своей жизненной силой и глубоким лиризмом цепляют и вызывают большой отклик среди общественности. Его герои очень близкие, особенно знакомые, потому что они есть в нашей жизни.
Отметим, мероприятие пройдет с соблюдением всех санитарных норм.