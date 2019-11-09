Премьеру комического балета «Коппелия» представит «Астана опера»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - История любви и обмана, где «куклы так похожи на людей», вдохновила великого хореографа Ролана Пети на создание балета «Коппелия». Редкий для этого искусства жанр комедии придется по вкусу как взрослым, так и их детям. Премьеру представят вниманию широкой аудитории 22, 23 ноября на сцене Большого зала «Астана опера» при содействии Министерства культуры и спорта РК, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу театра.

Инициатором постановки балета на сцене столичного театра стала художественный руководитель балетной труппы народная артистка России Алтынай Асылмуратова.

За месяц до спектакля для работы с казахстанской труппой прибыл итальянский балетмейстер Луиджи Бонино. Он исполнял главную партию Коппелиуса на премьере в Марсельском балете в 1975 году, а сам постановщик Ролан Пети выходил на сцену в этой партии до 73-х лет.

На вопрос, в чем особенность балета «Коппелия» в постановке великого мастера, Луиджи Бонино отвечает, что в его новизне и актуальности, словно Ролан Пети создал его только вчера.

«Хореограф убрал все устаревшие «вещи», которые использовались в постановках в течение сотни лет. Обычно профессора Коппелиуса изображают старым человеком, здесь же Ролан Пети показал его элегантным, с шармом и сделал его по-настоящему современным. Кукольная Коппелия – всего лишь образ, подобие настоящей красавицы Сванильды, которую обожает кукольных дел мастер Коппелиус. Но в итоге он останется не только с разбитым сердцем, но и с разбитой на полу куклой. Мне нравится этот герой, потому что он эмоционален, силен, очарователен, пытается покорить всех девушек и женщин. Роли такого характера сложны для исполнения, и тем привлекательны для меня. Очень сложно исполнять эту партию после Ролана Пети, потому что он был невероятен и уникален в этом образе. И когда маэстро предложил мне выступить в роли Коппелиуса, я сказал свое категоричное «нет», потому что мы были невероятно разными. Он высокий, я маленький. Но все же Пети смог меня убедить. Я абсолютно точно следовал его хореографии, но вкладывал свои чувства, свою личность. И теперь то же самое буду требовать от солистов «Астана опера». Мы проводим большую работу вместе: объясню им смысл каждого движения, и после этого прошу их «вытащить» свои эмоции, свою личность, чтобы они не были подобны куклам-марионеткам», - делится балетмейстер.

Известно, что Ролан Пети в этом балете сумел соединить твист и классический танец, что стало новым словом в этом искусстве. По мнению Луиджи Бонино, хореограф всегда добавлял «щепотку» юмора в свои спектакли, это происходило за счет смешивания разных стилей, но что касается техники, «Коппелия» осталась полностью классическим спектаклем.

Как и в любой постановке, в этом балете есть свои сложности. И связаны они, прежде всего, с очень быстрой хореографией, особенно для балерин в первой классической вариации.

«Для исполнителя партии Коппелиуса тоже есть свои сложности, потому что, хотя у него и немного движений, но ему необходимо показать много юмора. Эта задача стоит и перед всем кордебалетом. Все это сложно, потому что важно не переиграть, но в то же время этот французский юмор, искрящийся как брызги шампанского, нужно суметь показать. То есть у артистов должно быть понимание качества этого юмора: не слишком много, но и не слишком мало», - добавил Л. Бонино.

Несмотря на яркие танцевальные номера, занимательную любовную историю, добрый юмор и веселые игровые моменты, этот балет все же через тему кукол дает возможность задуматься о трагических сторонах человеческой натуры.

Молодая девушка Сванильда ревнует своего жениха к таинственной незнакомке, каждое утро появляющейся в окне дома напротив. Она тайком с подругами проникает в мастерскую Коппелиуса и, обнаружив, что ее соперница всего лишь заводная кукла, переодевается в ее платье и изобличает Франца в мнимой неверности. Балет заканчивается примирением влюбленных и всеобщим праздником.

«Коппелиус вдохнул в эту куклу жизнь. Если можно так выразиться, он был влюблен в любовь. Сванильда – ужасная девушка, она над ним издевается, превращая его в посмешище. Несчастный Коппелиус остается один. Это немного похоже на жизнь, потому что иногда люди могут выбросить вас и ваши чувства и сделать вас очень несчастными», - заметил Луиджи Бонино.

Балетмейстер признается, что этот спектакль нравится ему смесью юмора и грусти.

«Я всегда говорю людям, которые никогда не смотрели балет: «Приходите и посмотрите «Коппелию», и тогда вы полюбите балетное искусство». Это история, которую очень легко понять, балет подходит и детям, и взрослым. Помню мою племянницу, она видела «Коппелию» много раз: в начале она смеялась, когда Коппелиус танцевал с куклой, но в конце она плакала, потому что кукла сломалась, и он остался один», - заключил Л. Бонино.

Либретто было написано Шарлем Луи Этьеном Нюитерром и Артюром Сен-Леоном по новелле Эрнста Теодора Амадея Гофмана «Песочный человек». Балетмейстер-постановщик – Луиджи Бонино, дирижер-постановщик – Арман Уразгалиев, художник по декорациям и костюмам – Эцио Фриджерио, ассистент художника по костюмам – Франка Скуарчапино, художник по возобновлению костюмов – Анна Верде. Художник по свету и технический координатор – Жан-Мишель Дезире. Ассистент балетмейстера-постановщика – Джилиан Уитингам, ассистент сценографа-постановщика – Риккардо Масирони.

Начало спектаклей: 22 ноября - в 19:00, 23 ноября - в 18:00.