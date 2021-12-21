Премьерный показ фильма «Шынырау» прошел в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИФНОРМ - В Алматы прошел премьерный показ фильма «Шынырау», снятого по повести Абиша Кекильбаева. Режиссер-постановщик и автор сценария картины Жанабек Жетируов. Фильм снят на киностудии «Казахфильм» им. Ш.Айманова по заказу Министерства культуры и спорта РК.

Картина рассказывает историю колодцекопателя Енсепа и описывает проблемы, важные для жизни многих людей: соперничество, гордыня, любовь, дружба, предательство.

«Ровно 10 лет назад в рамках празднования 20-летия Независимости Республики мы проводили премьеру документального фильма, посвященного творчеству замечательного писателя Абиша Кекильбаева. И вот сегодня мы собрались на премьере фильма, снятого по его повести. Фильм участвовал во многих международных фестивалях и получил положительные отзывы. Поздравляю всю съемочную группу с премьерой фильма», - сказал вице-президент киностудии «Казахфильм» Айдархан Адильбаев.

«Премьеру фильма мы планировали провести в марте 2019 года, однако из-за пандемии нам пришлось все отложить. Многие фестивали, где был заявлен наш фильмы, тоже были отменены», - добавил режиссер картины Жанабек Жетируов и выразил благодарность Жаугашты Набиеву за оказанную помощь в проведении премьерного показа.

«Эта повесть была написана в 1982 году. Многие режиссеры хотели экранизировать, но это удалось только Жанабеку Жетируову. Дедушка сам лично читал сценарий и одобрил его. К сожалению, он не успел увидеть отснятый материал, но фильм увидела бабушка в рамках кинофестиваля «Евразия» и была очень довольна», - сказал внук писателя Абыл Кекильбаев.

Напомним, съемки фильма прошли в Мангистауской области: на плато Устюрт, в селе Канга близ Форт-Шевченко и на побережье Каспийского моря. Главные роли в картине исполнили актеры Асылхан Толепов, Алдабек Шалбаев и Айжан Жетиру.

Мировая премьера фильма состоялась в рамках 17-ого МКФ в г. Дакка (Бангладеш, январь 2019 г.), где работу казахстанского оператора Ривката Ибрагимова признали лучшей в конкурсе азиатских фильмов.

Также казахстанская картина была показана в рамках конкурсных программ 37-го Международного кинофестиваля Фаджр (Иран, апрель, 2019 г.), 28-го Всекитайского кинофестиваля «Золотой петух и сто цветов» (Китай, ноябрь, 2019 г.), Asian International Film Festival Arizona (США, 9 декабрь 2019 г.), Kaaryat International Film Festival of India (Индия, декабрь, 2019 г.), 24-го Международного кинофестиваля Керала (Индия, декабрь, 2019), 13-го Софийского международного кинофестиваля Sofia MENAR Film Festival (Болгария, январь, 2021 г.) и др.

Кроме того, в ноябре 2019 года фильм был представлен в Москве в рамках Недели казахстанского кино, посвященной 80-летию со дня рождения писателя Абиша Кекильбаева.

В сентябре 2021 года художественный фильм Жанабека Жетируова принял участие в конкурсной программе XXVII Международного кинофестиваля «Литература и кино» и получил много положительных отзывов.