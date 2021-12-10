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Премьера военно-патриотической драмы «Әлия» состоялась в Нур-Султане

10 Декабря 2021 11:01
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Премьера военно-патриотической драмы «Әлия» состоялась в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Военно-исторический драматический спектакль о подвиге Героя Советского Союза Алии Молдагуловой стал первым проектом и послужил идеей создания военного театра на базе Национального военно-патриотического центра Вооруженных Сил, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

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Премьера военно-патриотической драмы «Әлия» состоялась в концертном зале Национального военно-патриотического центра Вооруженных Сил в городе Нур-Султане в честь дня рождения прославленной дочери казахского народа Алии Молдагуловой.

Написанное даже опытным и признанным автором произведение никогда не бывает полностью готовым для сцены. Поиск захватывающего сценического решения, декорации, подготовка реквизитов и костюмов, все роли, включая главного героя, исполнил личный состав военно-патриотического центра.

– Военный театр является ярким проектом в сфере культуры и незаменимым инструментом военно-патриотического воспитания молодежи. В казахстанской военной истории примером для нас являются личности Бауыржана Момышулы, Рахимжана Кошкарбаева, Талгата Бегельдинова, Сергея Луганского, Леонида Беды, Хиуаз Доспановой, Алия Молдагуловой, Маншук Маметовой, Ивана Панфилова, Малика Габдуллина, Сагадата Нурмагамбетова, а также героев Афганской войны, чьи имена навечно вписаны в историю мужества и любви к Родине. Кроме того, на театральной сцене планируется ставить постановки о современной армии, – отметила режиссер-постановщик Жулдыз Искакова.

Первыми зрителями военно-патриотической драмы «Әлия» стали военнослужащие столичного гарнизона. В дальнейшем выступления планируются в Военном колледже Министерства обороны, Карагандинском и Алматинском гарнизонах.


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#Культура   #Вооруженные силы  
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