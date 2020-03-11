Премьера в «Астана Опера»: действие «Дона Паскуале» перенесут в наши дни

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Прославленная опера «Дон Паскуале» Г. Доницетти скоро появится на сцене главного театра страны – «Астана Опера». Премьера запланирована на 8, 9 и 10 апреля в Камерном театре «PICCOLO», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу театра

Постановщики перенесут действие в современность, знакомые всем герои будут шутить, устраивать розыгрыши, как и положено в комедийном жанре. Дирижер-постановщик – Заслуженный деятель Казахстана Абзал Мухитдин, режиссер-постановщик – Наталья Кагадий.

Задачу сделать этот спектакль эффектным с точки зрения художественного оформления возложили на сценографа Манану Гуниа, известную столичной публике по работе «Шелковая лестница», премьера которой с большим успехом в прошлом году открыла Камерный театр «PICCOLO». Ее коллега – художественный руководитель постановки и консультант по вокалу Алла Симонишвили – будет оттачивать мастерство пения с артистами.

Сюжет спектакля достаточно простой. Он был хорошо известен по многочисленным литературным произведениям, да и на театральной сцене он разыгрывался, начиная с XVI века, как в классических комедиях, так и в опере-буффа. Так, столичная публика встретится с главными персонажами - стариком Доном Паскуале, его молодым племянником Эрнесто, хитрецом доктором Малатеста и красавицей Нориной. Она-то и есть та самая движущая сила всей истории. Богатый и скучный старик хочет на ней жениться, потому что молодая девушка изысканно красива и невероятно умна, но бедна. Норина влюблена в другого человека. И в этом треугольнике рождаются все недоразумения и забавные ситуации.

«Несмотря на то, что сюжет достаточно простой, сама постановка будет намного глубже. Как и в музыке Доницетти, в которой не все лежит на поверхности, в нашем спектакле эта история представляет собой сложную палитру образов и человеческих взаимоотношений. Однако для зрителей комедия, в любом случае останется комедией: будет много комичных ситуаций, смешных моментов, но за этим первым впечатлением веселого и развлекательного спектакля скрыт глубокий смысл, который постепенно раскроется для всех как сложная драма. С ментальной точки зрения, наша постановка соответствует мышлению современного человека, в ней будет очень много визуального ряда, мы используем различные находки, идем в ногу со временем», - рассказала режиссер-постановщик Наталья Кагадий.

Технический руководитель проекта – Виктор Караре, концертмейстеры – Елена Сахно, Жанар Ахметова, Меруерт Жекенова, координатор проекта – Маржан Жакенова. Начало спектаклей в 19.00.