Премьера трех моноопер состоялась в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Историю из трех разноплановых спектаклей представили на большой сцене Казахского национального академического театра оперы и балета имени Абая, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Премьеру моноопер «Человеческий голос» Франсиса Пуленка, «Телефон» Дж.К. Менотти, «Ожидание» Микаэля Таривердиева от российского режиссера Михаил Панджавидзе представили ведущие солисты оперной труппы.

Как отметил режиссер-постановщик из России Михаил Панджавидзе, монопера - камерный жанр, в котором невозможно спрятаться за большие постановочные эффекты и декорации.

«От замысла до воплощения - дистанция огромного размера. Эскизы всегда красивы и хочется, чтоб и на сцене всё выглядело так же. Мы провели огромную работу, как с оперными солистами, так и с постановочной командой. На сцене театра предполагается достаточно необычное сценографическое решение, которое требует тщательной проработки и достаточно кропотливого труда. Думаю, мы удивим и порадуем зрителя нашими новыми решениями в постановках, которые достойно войдут в репертуар национального театра,» - отметил режиссер-постановщик Михаил Панджавидзе.

Моноопера «Человеческий голос» Франсиса Пуленка рассказывает историю одного телефонного разговора. За короткий промежуток времени кардинально меняется жизнь главной героини, где передана гамма тонких нюансов человеческих чувств через «глухую» телефонную связь.

Джан Карло Менотти, создавая оперу «Телефон», сразу понимал, что она не сможет составить единственное сочинение для полноценного оперного вечера, и что она всегда должна идти в связке с другими сочинениями.

Костюмы и декорации разработал художник Гари Гуммель. Эскизы представлены в разных проявлениях дизайна в стиле модерн.

«Эскизы представлены в разных проявлениях дизайна в стиле модерн и создают некий перформанс в образе героев, что безусловно усиливает впечатление от увиденного. Создаваемый акцент в постановках образуют уникальный синтез. Я надеюсь, что зритель будет приятно удивлен современными решениями в подаче постановочно-художественных взглядов»,- сказал художник.

Так, моноопера «Телефон» органично сочетается с двумя, обрамляющими простыми людскими историями. Микаэл Таривердиев в своей опере «Ожидание» также возвращает зрителей к разговору о любви, разочаровании, вере и надежде. Переживания и ожидания, которые живут в сердце каждого. Зритель переживает вместе с главными героями постановки перемены в характере персонажей и их взглядах на жизненные изменения.