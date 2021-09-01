Премьера «Тайный брак» пройдет в «Астана Опера»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Премьера оперы «Тайный брак» Доменико Чимарозы пройдет в «Астана Опера» 30 сентября и 1 октября, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу театра.

По сей день этот шедевр признается одним из лучших творений в жанре оперы-буффа. Над спектаклем работают большие профессионалы своего дела - знаменитые дирижер-постановщик заслуженный деятель Казахстана, маэстро Абзал Мухитдин, режиссер-постановщик Алла Симонишвили, сценограф и художник по костюмам Манана Гуниа (Италия).

Сюжет оперы «Тайный брак» повествует о любви, но не только о той, что наполняет сердца молодых влюблённых. Это и любовь к деньгам, и к знатным титулам… Комический дар Чимарозы, его темпераментная музыка обещают зрителю счастливое разрешение интриги.

«В этой опере множество комических ансамблей: квартеты, квинтеты, терцеты, два масштабных финала с участием всех действующих лиц. Музыкальная ткань оперы настолько интересна, что в ней слышатся шаги на цыпочках и даже можно уловить взгляды героев оперы. Передать все это – для оркестрантов, безусловно, тонкая, увлекательная работа», - рассказал дирижер-постановщик Абзал Мухитдин.

Сценограф и художник по костюмам Манана Гуниа отметила, что первоисточником либретто «Тайного брака» является мольеровский «Мещанин во дворянстве», который за 120 лет претерпел множество метаморфоз и попал в руки неаполитанского композитора из-под пера Джованни Бертати. Хотя произведение и потеряло безжалостность мольеровской сатиры, приобретая больше камерно-лиричный характер, оно все же метко и колко отображает остроту социального и культурного конфликта, который назрел в обществе. Знаменательно, что опера была написана на заре французской революции, и ее классовый подтекст был более чем актуален.

Желая приблизиться к оригиналу и первоисточнику произведения, постановочная группа создала совершенно новую трактовку шедевра Чимарозы.

«Наша история не про невзгоды и амурные перипетии влюбленной пары, а про моральный и социальный конфликт буржуазии и аристократии в лице Дона Джеронимо и Графа Робинзона в циничном мирке, где покупаются души, и продается честь. Действие переносится во Францию времен правления «короля-солнца», декорации и костюмы выдержаны в стиле раннего барокко, хотя и сильно стилизованного и утрированного. Место действия это роскошный сад при усадьбе Дона Джеронимо. Но это сад не реалистичный, а аллегорический. Он постоянно трансформируется, превращаясь из парка в глухой лабиринт или романтичную рощу, а широкие версальские аллеи сжимаются в клаустрофобный капкан, в который попадает главный герой», - подчеркнула Манана Гуниа.

«Жанр оперного спектакля, как и другие смежные театральные формы, испытывает от эпохи к эпохе постоянный процесс перерождения. Будучи синтетическим жанром, который представлен музыкой, литературой, поэзией, историей, хореографией, художественными формами (сценография, костюмы), актерским мастерством, оперный жанр легко адаптируется к меняющейся в очередной раз эпохальной эстетике, но при этом не теряет своей социальной, моральной и духовной актуальности. Конечно же, речь идет о музыкально-театральных шедеврах, прошедших испытание на качество временем и дошедших до нас, и пройдя через века, на сценах театров мира. «Тайный брак» Доменико Чимарозы – очень удачный образец комической оперы (drama gioccoso), написанный в традициях классических канонов пост-моцартовского периода. Музыкальный язык оперы запоминающийся, прозрачный, легкий и доступный. Это позволяет исполнителям посвятить себя с большим энтузиазмом актерской стороне спектакля», - пояснила режиссер Алла Симонишвили.