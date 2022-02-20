Премьера спектакля в Кокшетау: как остаться человеком в мире психов

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Трагический абсурд. Так обозначил режиссер Игорь Седин жанр постановки «Полковник-птица», премьера которой состоялась в АРТ-Пространстве акмолинского русского драматического театра (АОРДТ), передает корреспондент МИА «Казинформ».

Где найти ту грань, которая отделяет сумасшедшего человека от нормального? И существует ли граница нормальности? Не перешагнуло ли ее человечество, развязывая бесчисленные войны? На эти и многие другие вопросы зрителю приходится искать ответ вместе с героями постановки.

В центре повествования небольшая занесенная снегом психиатрическая клиника в Балканских горах, куда приезжает новый доктор (Ерсаин-Нуриманов). Забытые цивилизацией пациенты давно свыклись со своею «болезнью» и ненужностью. В то время, когда вокруг разворачиваются войны, они – единственный островок в этом большом мире, живущий своей жизнью.

Сбившийся с курса самолет ООН сбрасывает в район клиники контейнер с зимней амуницией и едой. И в этот момент в одном из пациентов – полковнике Фетисове (Батырхан Сабыр) – пробуждается его уснувший профессиональный инстинкт. Он создает из пациентов, переодетых в военную форму, настоящее элитное спецподразделение. Бывшие сумасшедшие настолько вживаются в новые роли, что забывают про свои болезни и заставляют задуматься - а кто из нас более сумасшедший: мы со своими большими войнами или они – со своей маленькой?

Одним из самых ярких персонажей постановки по праву можно назвать Хачо по кличке Телевизор (Жекебатыр Камен). Спросите – почему «телевизор»? Хачо оглох после взрыва в казарме и научился читать по губам. Он единственный понимает новости, идущие по стоящему в клинике телевизору, у которого нет звука.

«На самом деле у него очень глубокая драма внутри. Нереализованный актер, и для него важна публика, аплодисменты… Здесь очень тонкая грань. А главный вопрос – кто именно сумасшедший? Сумасшедшие - сумасшедшие или сумасшедшие – нормальные люди?» - поделился Жекебатыр Камен.

Единственная девушка в клинике - Пепа (Жанна Хромец, Елена Василевская), считающая, что она отмаливает свои прошлые грехи (героиня была проституткой).

«Разговаривая с режиссером, я понимала, что она не может быть идеальной монашкой, потому что шлейф проститутки не может исчезнуть бесследно. Но здесь моя героиня больше олицетворяет собой медсестру в бою. Она обо всех заботится, она всех любит», - рассказала Елена Василевская.

По словам режиссера постановки Игоря Седина, с того момента, как он прочел и захотел поставить «Полковника-птицу» прошло почти семь лет. И лишь сейчас появилась возможность реализовать задуманное.

«Актуальность темы не меняется. Всегда на нашей планете идут войны. Те, что описывает Христо Бойчев – балканские войны - ничем не отличаются от тех, что были ранее и что идут сейчас. Вопрос лишь в том, как люди относятся к этому. Наверное, я выбрал эту постановку, чтобы найти ответ на него», - пояснил И. Седин.

По предложению директора АОРДТ Бейбита Бахтыгереева спектакль было решено поставить в АРТ-Пространстве. Сценография, костюмы, музыка – все было подобрано Игорем Сединым. Плюсом, по словам режиссера, стал живой звук (партитуру готовили с Алибеком Ериковым).

«Изначально спектакль был рассчитан на большую сцену, пришлось много переделать. Необычные решения рождались именно в этом пространстве. Хотелось добавить душевности, ведь зритель сидит рядом, и ему нужно больше внимания и тепла. Произведение, скорее даже, о духовности человека, а не о психике и войне. О том, как человек может существовать в этом мире, несмотря на все трудности, голод, холод, войну, и оставаться в этой ситуации человеком. Где настоящие психи – в цивилизованном мире или вот в этой психиатрической клинике? Тот, кто затевает большие войны, или маленькие люди?» - добавил И. Седин.

Б. Бахтыгереев считает, что работа получилась весьма интересная и постановка в будущем может претендовать на участие в фестивалях. Сам же акмолинский зритель уже оценил «Полковника-птицу» восторженными отзывами. А не это ли главное?