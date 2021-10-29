Премьера спектакля «Рақымжанның Қасымы» состоялась в Караганде

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Карагандинском областном академическом казахском драматическом театре им. Сакена Сейфуллина состоялась премьера поэтической драмы «Рақымжанның Қасымы». Спектакль посвящён 110-летию Касыма Аманжолова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Драму поставил заслуженный деятель Казахстана режиссёр Болат Узаков (г. Нур-Султан) по пьесе «Рақымжанның Қасымы», автором которой является лауреат Государственной премии Казахстана актёр и драматург Кенес Жумабеков.

В спектакле режиссёр постарался показать яркую, но короткую жизнь поэта. Постановка начинается с того, что Касым Аманжолов тоскует по родной земле, необыкновенно красивым Кентским горам и погружается в воспоминания о детстве. Спектакль рассказывает о нескольких этапах жизни Касыма, поэтому на сцене образ поэта на определённом временном отрезке воплощают разные актёры театра.

«Сцены, приведённые в драме, основаны на произведениях самого поэта и исторических данных. О Касыме в своё время много писали современники. Я собирал эти данные в течение 4–5 лет. В спектакле перед глазами зрелого Касыма проходит вся его жизнь: его детство; то, как он получает благословение от взрослых; смерть отца; трудности жизни сироты, когда мать выходит замуж за другого человека; его жизнь в Семипалатинске; то, как он впервые видит пианино и мандолину и учится играть на этих инструментах. Показан и период взросления, когда он едет на Урал», – рассказал Кенес Жумабеков.

Спектакль сопровождается песнями Касыма, которые исполняет хор театра.

Хормейстер – заслуженный деятель Казахстана Амантай Жумашев (г. Нур-Султан).



