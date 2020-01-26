Премьера спектакля «Путь Абая» пройдет в Талдыкоргане

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - В Алматинской области драматический театр имени Бикен Римовой готовит к премьере спекталь «Путь Абая», посвященный к празднованию 175-летия прославленного поэта Абая Кунанбайулы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В этом году ожидается множество значимых мероприятий, гастролей и фестивалей. В настоящее время артисты находятся на этапе «читки». Они не только заучивают текст, но и вживаются в роль исполняющего персонажа. Впереди нас ожидает тяжелая и кропотливая работа. Из-за плотного графика и большого объема поставленных задач, порою актеры вынуждены проводить репетиции в выходные дни», - рассказала заместитель директора драмтеатра Галия Темербаева.

Для подготовки нового сценического творения из города Шымкента приглашен широко известный в театральных кругах режиссер-постановщик Куандык Касымов. В спектакле будут задействованы 35 артистов. Помимо основного актерского состава в постановке примут участие оркестр и танцоры. Особенность этой премьеры состоит в том, что Абай Кунанбайулы будет показан в новом современном образе.

Отметим, премьеру спектакля планируется провести в конце февраля.