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Премьера спектакля «Путь Абая» пройдет в Талдыкоргане

26 Января 2020 10:44
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Премьера спектакля «Путь Абая» пройдет в Талдыкоргане

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - В Алматинской области драматический театр имени Бикен Римовой готовит к премьере спекталь «Путь Абая», посвященный к празднованию 175-летия прославленного поэта Абая Кунанбайулы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«В этом году ожидается множество значимых мероприятий, гастролей и фестивалей. В настоящее время артисты находятся на этапе «читки». Они не только заучивают текст, но и вживаются в роль исполняющего персонажа. Впереди нас ожидает тяжелая и кропотливая работа. Из-за плотного графика и большого объема поставленных задач, порою актеры вынуждены проводить репетиции в выходные дни», - рассказала заместитель директора драмтеатра Галия Темербаева.

Для подготовки нового сценического творения из города Шымкента приглашен широко известный в театральных кругах режиссер-постановщик Куандык Касымов. В спектакле будут задействованы 35 артистов. Помимо основного актерского состава в постановке примут участие оркестр и танцоры. Особенность этой премьеры состоит в том, что Абай Кунанбайулы будет показан в новом современном образе.

Отметим, премьеру спектакля планируется провести в конце февраля.


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Ключевые слова: Алматинская область, Культура,
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Автор:

Хасан Еспанов

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