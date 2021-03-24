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    12:19, 24 Март 2021 | GMT +6

    Премьера спектакля об Абае прошла в Жезказгане

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    ЖЕЗКАЗГАН. КАЗИНФОРМ - В Жезказганском казахском музыкально-драматическом театре имени С. Кожамкулова состоялась премьера спектакля «Мен ішпеген у бар ма?..» («Есть ли яд, мною не испитый?..») по пьесе драматурга Иранбека Оразбаева (Иран-Гайып). Постановка посвящена великому Абаю, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В спектакле через сложные взаимоотношения между Абаем и Кунанбаем, отцом и сыном, предками и потомками, отражены такие сложные вопросы, как бесконечное противостояние белого и чёрного, добра и зла.

    «Я хотел ещё раз обратить внимание зрителей на философию и трагедию жизни Абая через спектакль к 175-летию великого поэта. Во-вторых, хотел поставить «своего Абая», совершенно не похожего на других. Мы говорим, что Абай - философ, гений. Однако он такой же человек, как и все мы, из плоти и крови. Но при этом я хотел показать, что он опередил своё время прогрессивными мыслями. Да так, что даже близкие и родные не смогли полностью понять его душу. Также хотел показать Абая, который всю свою жизнь боролся с невежеством, с пережитками прошлого», - рассказал режиссёр-постановщик Темиржан Жанботаев.

    Образ Абая на сцене воплотили два актёра: Нуржан Бейсбеков передал становление характера молодого поэта, а заслуженный артист РК Серик Булгакбаев воссоздал трагические стороны многогранной личности уже состоявшегося великого мыслителя.

    «Для нашего города это большое событие, большая премьера. Думаю, сыграть Абая - мечта любого казахстанского актёра. Мы очень старались, были свои трудности. Надеемся, что зрителю пришлась по душе наша постановка», - сказал Нуржан Бейсбеков.

    Пьеса, по которой поставили спектакль, была написана более 40 лет назад.

    «Она к 150-летию Абая побывала в Москве. Была поставлена во многих театрах страны. Но спектакль театра имени С. Кожамкулова меня особенно взволновал. Я видел разных Кунанбаев на сцене - все создают его жестоким. Но у Кунанбая тоже есть сердце, и он тоже переживает за своего сына. И сегодня я увидел именно такой образ в исполнении Бахытжана Ибраева», - отметил Иран-Гайып, лауреат Государственной премии РК, поэт, писатель-драматург.

    За пропаганду наследия Абая руководитель театра Досхан Сакен вручил юбилейную медаль «175-летие Абая Кунанбаева» Международного фонда поддержки культуры и искусства имени Абая режиссёру-постановщику спектакля «Мен ішпеген у бар ма?..» Темиржану Жанботаеву. Серик Булгакбаев удостоился этой награды за воплощение образа Абая, а Бахытжан Ибраев - за Кунанбая.


    Теги:
    Культура 175-летие Абая Карагандинская область Абай
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