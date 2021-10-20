Премьера спектакля о жизни Жамбыла Жабаева состоялась в Таразе

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Театральной постановкой отмечают 175-летие великого казахского акына Жамбыла Жабаева в театре Тараза, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На сцене Жамбылского Казахского драматического театра имени Аскара Токпанова с успехом прошла премьера спектакля по драме Иранбека Оразбаева (Иран-Ғайып) «Жамбылдың Қызыл жолбарысы».

В пьесе известного казахстанского автора рассказывается о рождении Жамбыла - у подножия горы Жамбыл, в пургу и метель, затем о становлении творческого пути, о трагической первой любви к девушке Бурым, с которой пришлось расстаться, потому что она была обещана другому.





Великий акын Жамбыл в драме «Жамбылдың Қызыл жолбарысы» показан в начале своего пути служения народу, когда именитый Суюнбай дал талантливому юноше своё благословение.

В честь легендарного акына-импровизатора Жамбыла Жабаева, которого называют «Гомером XX века», назван целый регион – Жамбылская область. Город Тараз до 1996 года был Джамбулом. Кроме того, в регионе его именем названы район, четыре сельских округа, четыре аула, колледж, восемь школ и 68 улиц. Жители региона знают Жамбыла Жабаева практически с рождения. Ведь это имя когда-то гремело на всю страну. Казахского акына знал весь Советский Союз. Бессмертное творение Жамбыла «Ленинградцы, дети мои!», посвященное защитникам блокадного города, действительно можно назвать сокровищем национальной культуры.

«Сегодня, к юбилею 175-летия великого Жамбыла Жабаева, премьера в нашем театре, - рассказал корреспонденту МИА «Казинформ» директор театра, отличник культуры Республики Казахстан Малик Акурпеков. – Автор пьесы – известный поэт, драматург Иран Гайып, режиссер-постановщик Куандык Касымов. Название пьесы «Жамбылдың Қызыл жолбарысы» - «Красный тигр Жамбыл», это символический образ, имя, переданное Жамбылу от Суюнбая, его наставника и учителя. В спектакле показано рождение Жамбыла, детство, юность, айтысы, раскрыта тема любви».

В роли молодого Жамбыла актер Жорабек Толеген. Жамбыла в зрелом возрасте мастерски сыграл актер Кенен Акурпеков отличник культуры Республики Казахстан. Роль отца Жамбыла – Жапа – сыграл актер Абу Шонбаев, образ матери Жамбыла – Улдан – создала актриса Анара Алтыбаева. Образ выдающегося акына Великой Степи Суюнбая воплотил на таразской сцене заслуженный артист РК Аскарбек Сейлхан. В роли возлюбленной Жамбыла Бурым - Нурай Каражанова.

Художником-постановщиком спектакля выступил Калторе Жумагулов, музыкальное оформление спектакля – Молдир Баракбаева.

Жамбылский Казахский драматический театр имени Аскара Токпанова открыл новый 86-й театральный сезон исторической драмой «Абылай ханның серті» режиссера Фархадбека Канафина по пьесе известного в стране жамбылского драматурга Елена Алимжана.

Директор театра Малик Акурпеков отметил, что Казахский драматический театр в этом году празднует свое 85-летие. Юбилейный сезон также отмечен премьерами спектаклей по пьесе Георгия Хугаева «Шекпен» и по трагикомедии Бексултана Жакиева «Жүрейікші жүректі ауыртпай».

Напомним, памятник Аскару Токпанову открыли в Жамбылской области в декабре 2019 года. Скульптурное изображение в полный рост одного из основателей Жамбылского областного Казахского драматического театра, внесшего неоценимый вклад в развитие театрального искусства, было установлено перед местным храмом Мельпомены.

Имя выдающегося казахстанского театрального деятеля Аскара Токпанова было присвоено Жамбылскому Казахскому драматическому театру в 2020 году. Данный шаг стал воплощением давней мечты местной творческой общественности. Ведь Аскар Токпанов внес неоценимый вклад в развитие казахского театрального искусства, долгие годы работал в Жамбылском областном Казахском драматическом театре, поставил немало спектаклей, воспитал целую плеяду прекрасных актеров.