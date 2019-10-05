Премьера спектакля «Кончерто Барокко» прошла в театре «Астана балет»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В театре «Астана балет» прошла премьера нового спектакля «Кончерто Барокко». Постановку одноактного балета Джорджа Баланчина осуществила французский хореограф Нанетт Глушак, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Премьера состоится в рамках новой программы – «Вечер американской хореографии», где жителям и гостям столицы, помимо нового спектакля, представят уже полюбившиеся «Серенаду» Джорджа Баланчина и «Утерянные кумиры любви» Николо Фонте.

«Репертуар театра «Астана балет» тянется к неоклассическому направлению. Можно сказать, что именно с Джорджа Баланчина в хореографии неоклассицизм выразился ярко и отчетливо. Джордж Балланчин всегда обращался к великой музыке, и то, что сегодня зритель услышит музыку Иоганна Себастьяна Баха, для нас очень значимо, - сказала главный балетмейстер театра «Астана балет» Мукарам Абубахриева. - Ассистент Джорджа Баланчина Нанетт Глушак очень довольна техникой артистов и труппой. В постановке участвовали ведущие солисты: Татьяна Тен, Назерке Аймухаметова, Фархад Буриев».

«В спектаклях Д. Баланчина очень тщательно подобрана музыка. Все дело в том, что в его правилах было не слышать музыку, а, наоборот, «видеть» музыку и «слышать» хореографию. Если говорить о музыке Иоганна Себастьяна Баха в «Кончерто Барокко», то буквально каждая нотка звучит в движениях танцора. Что касается музыки Петра Чайковского в спектакле «Серенада», это очень знаменитое произведение. Оно накладывает большую ответственность на нас. Для того чтобы публика не почувствовала некую избитость, мы должны подчеркнуть что-то новое в этой музыке», - добавил дирижер-постановщик театра «Астана балет» Арман Уразгалиев.

Напомним, в театре «Астана балет» прошел День открытых дверей. В рамках данной акции состоялась лекция по творчеству Джорджа Баланчина и показан отрывок из репетиции предстоящей премьеры.