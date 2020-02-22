Премьера спектакля к 175-летию Абая состоялась в Семее

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - В Семее состоялась премьера спектакля «Ғажайып трагедиясы», приуроченного к 175-летию Абая, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на городской инфоцентр.

В инфоцентре рассказали, что перед началом спектакля состоялась церемония награждения основоположника Алматинского театра и профессора Дариги Туранкуловой званием «Почетный гражданин города Семея» за вклад в развитие городской культуры. А после зрители погрузились в завораживающий мир искусства великого земляка Абая.

«Этот год ознаменован 175-летним юбилеем Абая. В связи с этим мы решили внести свой вклад в празднование этой замечательной даты. Поставить этот спектакль - для нас очень смелый шаг. Сегодня мы представляем нашему зрителю историю Абая. Режиссером постановки выступила Гаухар Адай, которая работает в нашем театре уже около двух лет. К спектаклю мы начали готовиться с ноября, в течение четырех месяцев мы работали и рады представить зрителям плоды своих трудов», – сказал директор молодежного театра «Дариға-ай» Амангельды Бахтинов.

В постановке, повествующей о жизни и творчестве поэта, задействованы 13 актеров театра. Декорациями занимались лучшие дизайнеры страны.

«Мы не стараемся в точности перенести документальные черты наших персонажей. На актере, который исполняет роль Абая, нет даже накладной бороды. Он не выглядит как Абай, которого все привыкли видеть. Наши актеры будут стараться создать образ персонажей не посредством внешней схожести, а с помощью своей игры и эмоций», – отметила режиссер Гаухар Адай.



Премьерный показ спектакля продлится два дня: 21 и 22 февраля.

Фото: инфоцентр г. Семея