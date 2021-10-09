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    03:00, 09 Октябрь 2021 | GMT +6

    Премьера спектакля «Ходжа Насреддин» состоялась в Таразе

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    ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Премьера музыкальной комедии «Ходжа Насреддин» с успехом прошла на сцене Жамбылского областного русского драматического театра, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Заслуженный деятель искусств Узбекистана режиссер-постановщик Сайфиддин Мелиев поставил на таразской сцене музыкальную комедию «Ходжа Насреддин» по мотивам повести Леонида Соловьёва «Очарованный Принц». Музыкальный и танцевальный спектакль рассказывает историю Ходжи Насреддина – восточного фольклорного персонажа, героя сатирических миниатюр.

    «Этот фольклорный восточный персонаж знаком каждому - и взрослому, и ребенку. Теперь с Ходжой можно познакомиться и в нашем театре. Эта повесть – вторая часть дилогии «Повесть о Ходже Насреддине», переведённой на многие языки мира. В 2013 году книга была включена в список «100 книг», рекомендованный российским школьникам для самостоятельного чтения», - рассказала заместитель директора Жамбылского областного русского драматического театра Валерия Сон.

    В этом приключенческом спектакле Ходжа помогает вернуть престарелому дервишу Рахымбаю озеро, проигранное в карты Агабеку. В спектакле есть любовь и юмор, восточный колорит и современные мотивы, и конечно, много пластики и танцев.

    «Ходжа - бродяга, поэт, философ, защитник обездоленных и враг угнетателей. Он переворачивает всё с ног на голову. Но поскольку мир и так перевернут, у Насреддина всё становится на свои места. Герой попадает в самые разные приключения, но неизменным остается одно: он всегда помогает бедным, наказывает алчных богачей и дарит радость простым людям», - отмечает собеседник.

    В роли Ходжи Насреддина выступил Отличник культуры РК, артист Жамбылского областного русского драматического театра Бекназар Избасаров.

    «Мой герой – это собирательный образ, олицетворяющий волю простого народа. Он вершит правосудие не по букве, а по сердцу. Хоть и сам он прибегает к аферам и плутовству, по большому счету его проделки всегда направлены на восстановление справедливости», - рассказал исполнитель роли Ходжи Насреддина.

    Не менее важный персонаж спектакля – визирь Агабек в исполнении артиста Евгения Орлова. Агабек – обладатель большого гарема, картёжник и прохвост. Но так ли он отрицателен, как может показаться на первый взгляд? В спектакле нет плохих и хороших, здесь у каждого своя правда, а точнее, своя ложь.

    «Это вторая работа Сайфиддина Мелиева в нашем театре. Первым был спектакль в его постановке «Сеньорита Рита». Работать с ним легко и приятно: он четко ставит задачи, видит общую картину и умеет донести её до каждого артиста. За короткий срок он поставил масштабный спектакль с множеством танцев и музыки. Сайфиддин Мелиев – настоящий профессионал, он и режиссер, и хореограф, и прекрасный артист, зажигающий своей позитивной энергетикой всех нас», - рассказал Евгений Орлов о работе с режиссером из Узбекистана.

    «Ходжа Насреддин» - единственный спектакль в репертуаре театра, где занята вся труппа в полном актерском составе, отметила заместитель директора Жамбылского областного русского драматического театра Валерия Сон.


    Теги:
    Культура Жамбылская область
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