Премьера спектакля «Фариза» на казахском языке состоялась в московском «Современнике»

МОСКВА. КАЗИНФОРМ – На сцене московского драматического театра «Современник» состоялся премьерный показ спектакля «Фариза», посвященный 80-летию со дня рождения казахской поэтессы Фаризы Онгарсыновой, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

По словам генерального продюсера и автора идеи спектакля Айнур Копбасаровой, впервые идея о постановке спектакля возникла у нее в 2016 году. «Мы очень долго шли к этому дню, но за эти три года мы сумели соединить воедино труд многих людей. Музыку написал композитор Ринат Гайсин, драматургом выступила Роза Муканова, а режиссерами стали Фархат Молдагалиев и Шара Айдарова», - рассказала она.

«Самые откровенные человеческие переживания Фариза Онгарсынова могла передать через поэзию. Она коснулась всех сфер нашей жизни. В нашем спектакле превалирует философское направление, здесь больше мистики и астральности. Это не портретная постановка, а попытка передать ее душевые эмоции и те акценты, которая она попыталась показать в своем творчестве. Конечно же, в спектакле будут цитироваться выдержки из ее произведений», - сказала А.Копбасарова.

На открытии спектакля Чрезвычайный и Полномочный Посол Казахстана в России Имангали Тасмагамбетов выразил признательность авторам и участникам спектакля за проделанную работу, которая позволила вновь обратить внимание на творчество казахстанской поэтессы.

«Она была очень сильной и неординарной личностью. Сегодня вся многогранность народной поэтессы представлена в постановке «Фариза», - сказал посол. - Убежден, что это еще один важный шаг в духовном сближении и укреплении дружбы между народами Казахстана и России».

Как отметила режиссер спектакля Шара Айдарова, впервые эта постановка была показана в Алматы на сцене театра им. М.Ауезова. Креативность этой пьесы заключается во многих аспектах, это и участие актеров разных театров, и собственная хореография, и собственное музыкальные произведения и оригинальные костюмы.

Спектакль был представлен артистами из Алматы на казахском языке. Специально для российских зрителей были подготовлены гарнитуры с «живым» аудиопереводом на русский язык.

Как рассказали организаторы, после московского «Современника», 15 и 16 ноября этого года спектакль будет показан зрителям Нур-Султана на сцене театра «Жастар».











