Премьера спектакля «Дубровский» состоялась на сцене драмтеатра в Таразе

19 Декабря 2022, 22:00

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Творческому тандему жамбылских актеров и российских театральных деятелей удалось создать на сцене театра в Таразе настоящий шедевр – спектакль «Дубровский». Постановка с восторгом была принята таразскими зрителями, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Жамбылский областной русский драматический театр третий год плодотворно сотрудничает с российским Фондом поддержки русского театра за рубежом, Союзом театральных деятелей РФ, московским Государственным институтом театрального искусства, сообщила заместитель директора театра Валерия Сон.

«В рамках международного культурного обмена опытом, популяризации русской классики, духовного обогащения молодежи Жамбылский областной русский драматический театр тесно сотрудничает с Фондом поддержки русских театров за рубежом, ГИТИСом, организацией Россотрудничества в Казахстане. В октябре в рамках совместного проекта с ГИТИСом к нам прибыла команда из Москвы в составе режиссера-постановщика, сценографа и хореографа. В рамках проекта «ГИТИС: русская театральная школа за рубежом» в нашем театре поставлена пьеса «Дубровский» драматурга Виктора Гроссмана по мотивам одноименного романа Александра Пушкина».

Таразский зритель с восторгом воспринял известный пушкинский сюжет, обыгранный в современных реалиях. Жанр спектакля его создатели обозначают как «игра в разбойники». Режиссером-постановщиком выступила Татьяна Родина, художник-постановщик Варвара Бабошина, хореограф Лия Ратия. Главного героя Владимира Дубровского играют сразу три актера - Тимур Романюк, Виктор Майнашев и Тимур Ичиков.

По задумке режиссера-постановщика история пушкинского «Дубровского» показана через призму восприятия крепостных слуг, которые невольно оказались втянутыми в противостояние двух соседей-помещиков - Троекурова и Дубровского. Несчастные влюбленные Владимир Дубровский и Маша Троекурова попадают в конфликт между законом и совестью, и каждый из них вынужден совершать свой выбор. Несмотря на некоторую трагичность сюжета, спектакль в стиле «казаков-разбойников» органично насыщен музыкой, танцами, юмором и задором.

«Особая благодарность ректору ГИТИСа Григорию Заславскому и председателю российского Фонда поддержки русских театров за рубежом Елене Прохоровой за оказанную честь и доверие в сотрудничестве. Представительству Россотрудничества в Казахстане, спасибо за содействие. Тандему из Москвы удалось создать с нашими талантливыми актерами настоящий шедевр по роману Пушкина, который тронул сердца зрителей всех возрастов. Мы счастливы сотрудничать с профессионалами своего дела, настоящими мастерами и талантами», - подчеркнула Валерия Сон.

Спикер отметила, что новый 56-й сезон в этом году Жамбылский русский драматический театр впервые начал в августе по просьбам зрителей. Открыла новый театральный сезон премьера спектакля «Звезда Надежды», психологическая драма по пьесе Булата Узакова в постановке лауреата международной премии имени Чингиза Айтматова Куандыка Касымова. А 55-й театральный сезон таразский театр открыл спектаклем «Шутники» по пьесе классика русской литературы Александра Островского в постановке московского режиссера Петра Норца – это совместная работа с выпускниками московского ГИТИСа.

В новом сезоне зрители смогут увидеть на сцене как уже полюбившиеся, так и новые постановки. Это и детские сказки, и комедии, и психологические драмы, и современные проекты, а также нестареющая классика.

Таразского зрителя ждет интересный проект – творческая режиссерская лаборатория «Классика русскоязычной комедии», организованная в рамках программы сотрудничества «Центр поддержки русского театра за рубежом». В сентябре этого года в таразский театр прибыла творческая лаборатория от Центра поддержки русского театра за рубежом. В проекте принимают участие три режиссера от Союза театральных деятелей Российской Федерации - Оксана Половинкина, Григорий Артамонов и Алексей Золотовицкий, в задачу которых входит постановка с жамбылскими артистами комедий-миниатюр русских классиков.

Три московских режиссера поставили три эскиза по произведениям Грибоедова, Тургенева и Чехова. Один из этих эскизов в 2023 году станет полноценным спектаклем при поддержке Союза театральных деятелей Российской Федерации, отметила спикер.

«Цели этого международного проекта - культурное сотрудничество в рамках программы «Современная казахстанская культура в глобальном мире», повышение профессионального уровня артистов и обмен опытом, а также развитие и популяризация театрального искусства через произведения русской классики. Коллектив театра рад сотрудничеству и надеется, что дружба с Союзом театральных деятелей России сохранится на долгие годы. И будет реализовано еще немало совместных проектов», - отметила Валерия Сон.

Фото: Жамбылский областной русский драматический театр







