Премьера сериала «Абдулхамид Хан» пройдет на телеканале «Хабар»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На телеканале «Хабар» стартует новый исторический сериал под названием «Абдулхамид Хан», передает МИА «Казинформ».

Смотреть телезрители могут с понедельника по четверг в 21:40.

В центре сюжета - султан Абдулхамид II, который 33 года правил Османской империей. Сериал охватывает последние 13 лет его правления.

Действие начинается в 1896 году, когда 20 лет правления Абдулхамида позади, но впереди его ждут тринадцать лет уп орной борьбы за старые идеалы. Ему приходиться противостоять внешним и внутренним силам, грозящим развалить Османскую империю, пережить заговоры и покушение, защитить свою религию и свои позиции на международной арене. На фоне большой политики показана жизнь султанского дворца рубежа XIX-XX века, полная своих драм и секретов.

В свое время Абдулхамид получил два прозвища с противоречивым смыслом. Его звали Великим правителем за его реформы и достижения в политике, и Кровавым султаном за безжалостность к врагам. Также был известен большим гаремом и тягой к противоположному полу, что не мешало ему оставаться трезвым и рациональным политиком.

В главных ролях - Бюлент Инал, Озлем Джонкер, Селен Озтюрк, Акын Акынёзю, Эзги Эйубоглу, Хакан Сойсал, Умут Курт. Всего в фильме, вместе с теми, кто снимается в эпизодах, задействовано от 400 до 500 человек.