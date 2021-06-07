Премьера парадоксальной комедии «MEMENTOм в море!» состоялась в Кокшетау

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Премьера парадоксальной комедии «MEMENTOм в море!» по пьесе польского драматурга Славомира Мрожека в постановке режиссера, обладателя звания «Мәдениет саласының үздігі» Ольги Луцивой прошла в Акмолинском областном русском драматическом театре, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Спектакль «MEMENTOм в море!» рушит привычные стереотипы восприятия смерти. Как мы видим, о ней можно говорить с нотками иронии и сарказма. Впрочем, за ними скрываются настоящие трагедии человеческих душ – одиноких прожигателей жизни.

На сцене, в небольшом ресторанчике, скудные декорации и всего шесть действующих лиц: две вдовы (Надежда Слепцова и Людмила Скуратова), два мужчины (Андрей Владимиров и Тимур Валиев), а также связующее звено - официант (Андрей Радченко) и Дама в черном (Мария Магзумова).

«Я очень люблю драматурга Славомира Мрожека. И моя первая постановка, еще в народном театре, была именно по его пьесе. Это театр парадокса, а не абсурда. Если абсурд - это то, чего априори быть не может, то парадокс допустим, просто он не вмещается в наше принятие ситуации, в наши стандарты и стереотипы… Он более понятен, и сама тема присутствия смерти в нашей жизни очень интересна, особенно сейчас. Люди слишком увлекаются всякой ерундой, с азартом обсуждают сплетни, скандалы, копаются в «нижнем белье», и эту тенденцию мы видим практически везде. В этом всем мы забываем, что пресловутая шкурка от банана может решить в любую минуту, жить нам дальше или нет. А люди, к сожалению, думают, что им отмерено много лет, что еще можно наиграться, нагуляться, а потом задуматься о вечном… Но смерть решает по-другому. И иногда очень обидно, когда случаются нелепые смерти. Ты думаешь – вроде человек еще мало пожил и мало сделал… А вот как он прожил? Вот это уже другой вопрос», - поделилась режиссер Ольга Луцива.

Неслучайно для постановки была выбрана сцена «ПлатФорма». Она создает дополнительную близость, и зрители тоже оказываются посетителями ресторана, сидя за такими же столиками рядом с героями и самой Дамой в черном. Герои ведут себя с ней вызывающе, заигрывают и танцуют, не осознавая всю трагичность ситуации, пока она дергает за невидимые ниточки и ведет каждого из нас к его «шкурке от банана».

«Это абсолютно нигде не соприкасающийся с моим внутренним миром персонаж. Было очень сложно понять, почему он вообще такой, какой он есть в этих обстоятельствах. А такой он потому, что ненавидит людей, давно работает в этом ресторане и видит, что все люди гнилые, что они не понимают, что именно делают в этом мире, бесцельно прожигают свою жизнь. А он вроде как самый умный и самый хороший. Но в конце и он оказывается в дураках. Актуален ли спектакль? Думаю, да. Потому что тема извечная. Всегда есть люди, которые бесцельно прожигают свою жизнь», - поделился сыгравший официанта Андрей Радченко.

Достаточны ярким стал персонаж Тимура Валиева – некий наркоман, оказавшийся в ресторане в поисках очередных приключений. Актер считает, что в реальной жизни все мы также периодически играем со смертью.

«Мы, наверное, в первый раз показали нашему зрителю театр парадокса. И в этих вещах интересно копаться, они дают свободу тебе как творцу. «Как? Такого не может быть!» – говорят тебе. «А вот парадокс!» - отвечаешь ты. Такая вещь, как мне кажется, и для актера, и для режиссера очень интересна. После этого спектакля большинство зрителей написали мне, что было легко. Наверное, такие глубокие темы и нужно подавать легко, с юмором. Да, это смерть. Но в этой жизни никто ни от чего не застрахован. И это нормально. И об этом нужно говорить просто», - добавил Тимур.

Актер признался, что хотел бы и в будущем видеть подобные проекты на сцене «ПлатФорма».

Фото Дениса Юкало







